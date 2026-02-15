Άσος του Ολυμπιακού γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος - ΦΩΤΟ - Real.gr

Quantcast
Άσος του Ολυμπιακού γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος - ΦΩΤΟ
Άσος του Ολυμπιακού γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος – ΦΩΤΟ

08:13, 15/02/2026
Άσος του Ολυμπιακού γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».
  • Ο Γάλλος άσος, γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα στα γλυκά, δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει ξανά τα αγαπημένα του τρίγωνα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη.
  • Μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση στο «Χ», κοιτάζοντας τα αγαπημένα του γλυκά και ευχόμενος «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
Άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού εκτός έδρας του Ηρακλή με 95-70 για τη 19η αγωνιστική της GBL.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Ο Γάλλος άσος είναι γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα στα γλυκά. Έχοντας δηλώσει στο παρελθόν ότι λατρεύει τα τρίγωνα Πανοράματος, δεν έχασε την ευκαιρία, με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, να τα απολαύσει ξανά.

Μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση στο «Χ», κοιτάζοντας τα αγαπημένα του γλυκά ευχόμενος «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

