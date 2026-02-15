Άσος του Ολυμπιακού γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος - ΦΩΤΟ - Real.gr

Άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού εκτός έδρας του Ηρακλή με 95-70 για τη 19η αγωνιστική της GBL.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Ο Γάλλος άσος είναι γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα στα γλυκά. Έχοντας δηλώσει στο παρελθόν ότι λατρεύει τα τρίγωνα Πανοράματος, δεν έχασε την ευκαιρία, με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, να τα απολαύσει ξανά.

Μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση στο «Χ», κοιτάζοντας τα αγαπημένα του γλυκά ευχόμενος «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

True happiness lies in the simple things 🤣🤣 Happy Valentine’s day pic.twitter.com/VKtBBAdBhc — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 14, 2026

ΠΗΓΗ: filathlos.gr