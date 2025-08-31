Ασταμάτητη η Παρί Σεν Ζερμέν - Real.gr

Με έξι γκολ «φιλοδώρησε» η Παρί Σεν Ζερμέν την Τουλούζ, στο επιβλητικό εκτός έδρας 6-3 των πρωταθλητών Ευρώπης.

Στο τέλος του αγώνα μπόρεσαν να «μαζέψουν» το σκορ οι γηπεδούχοι απέναντι στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε που είχε σε εκπληκτική κατάσταση τον Ζοάο Νέβες ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ.

Γενικά «έβρεξε» γκολ στους αγώνες, αφού σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα σκορ στα χρονικά της Ligue 1 στο «Ντου Μουστουάρ», όπου η φιλοξενούμενη Λιλ μέσα σε ένα ημίχρονο (δεύτερο) έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Λοριάν και με το «διαστημικό» 7-1 έστειλε το μήνυμά της προς πάσα κατεύθυνση. Κι ένας από αυτούς που το έλαβαν είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συναντηθεί με τη Λιλ στη League Phase του Europa League.

Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, οι «λιλουά» ό,τι κι αν έκαναν στο δεύτερο είχε αίσιο τέλος. Σκόραραν 7 φορές (από δύο οι Ιγκαμάνε και Πάρντο), διατήρησαν το αήττητο μετά από 3 αγωνιστικές (2 νίκες, μία ισοπαλία) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λανς-Μπρεστ 3-1

(60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)

Λοριάν-Λιλ 1-7

(64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον,

90’+5 Σαράουϊ

Ναντ-Οσέρ 1-0

(8΄ Μοχάμεντ)

Τουλούζ-Παρί ΣΖ 3-6

(37΄ Κρέσγουελ, 89΄ Γκποό, 90+1΄ Βόσα – 7΄,14΄,78΄ Νέβες, 31΄πεν., 51΄πεν.

Ντεμπελέ, 9΄ Μπαρκολά)

Ανζέ-Ρεν 31/8

Μονακό-Στρασμπούρ 31/8

Παρί FC-Μετς 31/8

Χάβρη-Νις 31/8

Λιόν-Μαρσέιγ 31/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 9 -3αγ.

Λιλ 7 -3αγ.

Λιόν 6

Τουλούζ 6 -3αγ.

Στρασμπούρ 6

Λανς 6 -3αγ.

Μαρσέιγ 3

Μονακό 3

Νις 3

Ανζέ 3

Ναντ 3 -3αγ.

Οσέρ 3 -3αγ.

Λοριάν 3 -3αγ

Ρεν 3

Μπρεστ 1 -3αγ.

Χάβρη 0

Παρί FC 0

Μετς 0