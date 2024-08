«Ασταμάτητος, αυτοκρατορικός...»: Παγκόσμια υπόκλιση στον Μίλτο Τεντόγλου για το δεύτερο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

«Δεν μπορεί τίποτα που να μπορεί να τον σταματήσει» γράφτηκε στον λογαριασμό της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου. «Αυτοκρατορικός» ήταν το μονολεκτικό σχόλιο στον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. «Μπορεί κανείς να τον σταματήσει;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο λογαριασμός της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου. «Back to back» υπενθύμισε ο λογαριασμός στο Χ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Tentoglou Airlines ??

????'s defending Olympic champion Miltiadis Tentoglou flies out to 8.48m in the men's long jump final ??

Is anyone stopping him?#Paris2024#OlympicGamespic.twitter.com/n7dCt1pAlM