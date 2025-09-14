«Αστραπή» ο Σεβίλ - Real.gr

Quantcast
«Αστραπή» ο Σεβίλ

22:30, 14/09/2025
«Αστραπή» ο Σεβίλ

Σε θρίαμβο της Τζαμάικα εξελίχθηκε ο μεγάλος τελικός των 100μ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο. Μεγάλος νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 (ατομικό ρεκόρ), ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.

Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.

