«Αστραπή» ο Σεβίλ - Real.gr

Σε θρίαμβο της Τζαμάικα εξελίχθηκε ο μεγάλος τελικός των 100μ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο. Μεγάλος νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 (ατομικό ρεκόρ), ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.
Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.
Oblique Seville 🇯🇲 is the World 100m Champion!!🥇🥇
🥇 Oblique Seville 🇯🇲 9.77 (PB)
🥈 Kishane Thompson 🇯🇲 9.82
🥉 Noah Lyles 🇺🇸 9.89pic.twitter.com/1yV72I6UYJ
He finally delivers on the biggest stage, storming to GOLD in a Personal Best (PB) of 9.77s (0.3)!
Kishane Thompson 🇯🇲 won Silver in 9.82s, while Noah Lyles 🇺🇸 settled for Bronze in 9.89s. pic.twitter.com/TCtSNgl4Kb
