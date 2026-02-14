Αταλάντα... φουλ για Ευρώπη - Real.gr

Το «δώρο» της Φιορεντίνα, με το «διπλό» στην έδρα της Κόμο, δεν άφησε ανεκμετάλλευτο η Αταλάντα.

Οι «μπεργκαμάσκι» πήραν μεγάλο «τρίποντο» στο «Ολίμπικο» με 2-0 επί της Λάτσιο, μπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι της εξόδου στην Ευρώπη, εν αντιθέσει με τους «Ρωμαίους» που έβαλαν «ταφόπλακα» στα όποια όνειρα έκαναν το τελευταίο διάστημα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να μπουν στις θέσεις για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της επόμενης σεζόν.

Με τη νίκη της η Αταλάντα προσπέρασε… οριακά την Κόμο, ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας μετά από 22 αγωνιστικές και, πλέον, κατά την τύχη στα χέρια της, παρά το κακό ξεκίνημα που είχε.

Νωρίτερα, τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Φιορεντίνα στην έδρα της Κόμο με 2-1. Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος στο 57′ παραχώρησε τη θέση του στον Άλβαρο Μοράτα.

Ο Ισπανός σέντερ φορ, πάντως, δεν κατάφερε να βγάλει όλο το παιχνίδι, καθώς στο 89′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.