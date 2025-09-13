Αταμάν: «Αν είμαι σε τελικό, θα κερδίσω. Είμαι ο κορυφαίος προπονητής της δεκαετίας στην Ευρώπη» - Real.gr

Με το γνώριμο αέρα του νικητή και χωρίς ίχνος δισταγμού, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτα σίγουρος για τις ικανότητες τόσο του ίδιου όσο και της Τουρκίας, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι στη Γερμανία (14/9, 21:00).

Ο Τούρκος προπονητής, μετρ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ήδη τρεις φορές πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021, 2022 με την Αναντολού Εφές, 2024 με τον Παναθηναϊκό), διεκδικεί πλέον το πρώτο του μεγάλο τρόπαιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

«Αν είμαι σε τελικό, θα κερδίσω», δήλωσε με αυτοπεποίθηση στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα και συνέχισε: «Ίσως το πείτε έπαρση, ίσως είναι απλώς η αλήθεια. Την τελευταία δεκαετία, είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη».

Ο Αταμάν εξήγησε ότι δεν νιώθει ιδιαίτερο άγχος πριν από τον τελικό, καθώς έχει μάθει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις μέσα από τις πολυάριθμες παρουσίες του σε Final Four της EuroLeague. «Αυτό το άγχος το ένιωσα ίσως μόνο στον πρώτο μου τελικό στην Euroleague. Από εκεί και πέρα, όλα τα ματς είναι ίδια για μένα. Δεν έχω άγχος. Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με χιούμορ και στη συνεργασία του με τον Τσεντί Οσμάν, λέγοντας: «Κάναμε πλάκα με τον Τσεντί πριν τη συνέντευξη Τύπου. Έχουμε ήδη ζήσει τελικούς, όπως αυτόν με τον Ολυμπιακό, όταν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν συγκρίνεται με εκείνη την ένταση στην Αθήνα. Οπότε, αυτός ο τελικός δεν μας φαίνεται τόσο πιεστικός».

Όσον αφορά τη μετάβαση από το επίπεδο των συλλόγων σε εκείνο της εθνικής ομάδας, ο Αταμάν επισήμανε μία… γλωσσική διαφορά: «Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ μπορώ να μιλάω τουρκικά. Στο κλαμπ έπρεπε να μιλάω αγγλικά. Και η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω να μιλάω στη γλώσσα μου, ίσως με καταλαβαίνουν και καλύτερα!»

Επίσης, πρόσθεσε με νόημα και με κάτι γνώριμο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Είμαι έτοιμος να σηκώσω τη γροθιά όταν πάρουμε το τρόπαιο».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο επίμαχο post (σ.σ. “κανένα έλεος”) της τουρκικής Ομοσπονδίας που κατέβηκε μετά την επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, εξηγώντας ότι το άτομο που έγραψε το συγκεκριμένο κείμενο απολύθηκε.

«Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία», είπε σχετικά και πρόσθεσε: «Έμαθα για αυτό το πράγμα περίπου δύο ώρες πριν. Έκαναν αυτό το post στις 2 το πρωί και κανένας δεν το γνώριζε. Όταν η Ομοσπονδία το έμαθε, απέλυσε το άτομο που το έγραψε και ακύρωσε το post και παράλληλα απολογήθηκε. Συμφωνώ απόλυτα οτι αυτό το post δεν ήταν σωστό. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές στα social media.

Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι, οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Κάθε φορά όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου είναι εκεί, είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον αποδέσμευσαν.

Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα».