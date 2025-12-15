Αταμάν-Γκραντ: Είμαστε έτοιμοι για τη Φενέρ - Real.gr

Ενισχυμένος με τον Τσεντί Οσμάν αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (19:45), όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη.

«Ο Οσμάν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο», τόνισε ο Τούρκος προπονητής για τον συμπατριώτη του, που είχε υποστεί διάστρεμμα στον αγώνα με την Ντουμπάι BC στις 20 Νοεμβρίου.

Όσο για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης είπε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην EuroLeague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δύο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό».

Σχετικά με το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του, ο Αταμάν τόνισε: «Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».

Από την πλευρά του, ο Τζέριαν Γκραντ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ υποστήριξε πως η τουρκική ομάδα είναι μία από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στη Euroleague και πως οι πράσινοι είναι ενθουσιασμένοι που θα αντιμετωπίσουν τους περσινούς πρωταθλητές.

Αρχικά, ο Γκαρντ δήλωσε κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την αναμέτρηση. Είναι οι πρωταθλητές της περσινής σεζόν. Εμείς είμαστε έτοιμοι».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι, θα πρέπει να πάμε να παίξουμε και να τους νικήσουμε».

