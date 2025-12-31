Αταμάν και Μπαρτζώκας έτοιμοι για μια παρτίδα σκάκι: Το βίντεο της Euroleague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) τον Ολυμπιακό στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2026

Στην αυγή του 2026 θα διεξαχθεί το ντέρμπι των αιωνίων στο Telekom Center Athens. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της Euroleague την Παρασκευή και όλοι περιμένουν από τους προπονητές τι θα σκεφτούν για να εξουδετερώσουν τα ατού της άλλης ομάδας.

Η Euroleague για να διαφημίσει το ματς εστίασε στον Εργκίν Αταμάν και στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έφτιαξε ένα βίντεο και τους τοποθέτησε πάνω σε μια σκακιέρα έτοιμους για τη μάχη.

Ο Αταμάν έχει πίσω του πράσινα πιόνια και ο Μπαρτζώκας έχει φυσικά κόκκινα. Στο βίντεο υπάρχουν και κάποια συστήματά τους από τα παιχνίδια με την Βιλερμπάν (Ολυμπιακός) και τη Ζάλγκιρις.

«Δύο από τους πιο κορυφαίους προπονητές θα δοκιμάσουν τα playbook τους ο ένας εναντίον του άλλου στις 2 Ιανουαρίου», έγραψε η Euroleague.