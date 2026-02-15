Αταμάν: Τέλος οι μεταγραφές - «Μπαίνει» ο Λεσόρ - Real.gr

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, απέδωσε στη συναισθηματική και πνευματική κόπωση των παικτών του την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν παρουσίασε την απαιτούμενη ένταση, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ενόψει της συνέχειας, τονίζοντας ότι το «τριφύλλι» διαθέτει το ρόστερ για να ανταποκριθεί στους υψηλούς στόχους της σεζόν και ξεκαθάρισε πως δεν προγραμματίζεται νέα μεταγραφική κίνηση.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε ότι οι «πράσινοι» επηρεάστηκαν από την πρόσφατη απαιτητική αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, γεγονός που -όπως είπε- αποτυπώθηκε στην αμυντική τους εικόνα. Αναφερόμενος στη συνέχεια της αγωνιστικής δράσης και στο Final-8 του Κυπέλλου, υπογράμμισε ότι η πνευματική προετοιμασία θα είναι διαφορετική, ενώ στάθηκε στην κρισιμότητα της παρουσίας του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι μετά το Κύπελλο αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα ο Ματίας Λεσόρ, διευκρινίζοντας πως δεν θα υπάρξει άλλη προσθήκη. «Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε μεγάλα παιχνίδια, αρκεί να είμαστε πνευματικά έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, χωρίς σκέψεις για τον τελικό.

Οι δηλώσεις του:

«Η ομάδα είναι ολοφάνερο ότι ήταν συναισθηματικά και πνευματικά κουρασμένη μετά τη Φενέρ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε 56 πόντους και ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ψυχολογία. Μετά παλέψαμε, φέραμε το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Κολοσσός είχε ψυχολογία με το μέρος του, κάναμε κάποια λάθη και χάθηκε το παιχνίδι.

Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα σε γενικές γραμμές. Ήμασταν καλοί με τη Ρεάλ και κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague, χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Σήμερα παίξαμε απαίσια, αλλά φυσικά είναι διαφορετικό το κίνητρο. Η πνευματική μας προετοιμασία θα είναι πολύ διαφορετική για το Final-8».

Για τον Χέις-Ντέιβις και το ενδεχόμενο νέας προσθήκης: «Ο στόχος είναι να παίξει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Κύπελλο, είναι σημαντικός παίκτης. Θα προπονηθεί αύριο, αν είναι έτοιμος σωματικά θα παίξει. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε, η νέα μας προσθήκη ελπίζω να είναι ο Λεσόρ, πάει πολύ καλά και μετά το Κύπελλο θέλω να πιστεύω ότι θα ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα. Δεν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, οι δύο παίκτες θα μας βοηθήσουν γι’ αυτό που έχουμε βάλει στόχο στη χρονιά.

Μετά από σήμερα είδαμε ότι μπορούμε να χάσουμε από τον οποιονδήποτε. Δεν σκέφτομαι από τώρα τον τελικό, θα προετοιμαστούμε για τον προημιτελικό απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα (σ.σ. ΠΑΟΚ). Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε μεγάλα παιχνίδια, πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Δεν υπάρχει χρόνος να δημιουργήσουμε κάποιο δράμα, έχουμε υψηλούς στόχους»