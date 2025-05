Αταμάν: Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή και να τελειώσουμε τη σειρά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην Τουρκία θέλει ο Εργκίν Αταμάν να τελειώσει τη δουλειά ο Παναθηναϊκός.

Ο τεχνικός των πρασίνων ζήτησε από τους παίκτες του να ξεκουραστούν και να μπουν την Παρασκευή (2/5) στο Basketball Development Center με στόχο να πάρουν την τρίτη νίκη στα playoffs κόντρα στην Εφές και την πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Έγινε το 2-1. Χρειαζόμαστε μια ακόμα νίκη. Φυσικά είδαμε ότι η Εφές είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Κάθε φορά που παίρναμε το προβάδισμα, επέστρεφαν.

Τώρα θέλουμε μια νίκη. Να κερδίσουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή και να τελειώσουμε τη σειρά, γιατί δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα παίξουμε στην έδρα μας και θα κερδίσουμε.

Σήμερα παίξαμε τέλειο μπάσκετ για τρία δεκάλεπτα. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Στην τελευταία περίοδο κάναμε κάποια λάθη, τα οποία και θα αναλύσουμε. Ξεκουραστείτε καλά. Την Παρασκευή θα έρθουμε εδώ έχοντας την νοοτροπία να κλείσουμε τη σειρά”.

Ergin Ataman: “We’ll come here with the mentality to close the series on Friday”

Coach setting the tone for the next step! 🔜💚

Watch full on CLUB 1908 📲

👉 https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/LzTbZLMwkK

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2025