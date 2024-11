Ατλέτικο Μαδρίτης: «Σε αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Σιμεόνε»

Παρ’ όλα αυτά, το μέλλον του Αργεντινού στη Μαδρίτη φαίνεται πως είναι αμφίρροπο, αφού τίθεται για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του θέμα αποχώρησης.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ατλέτικο αναζητά το τελευταίο διάστημα τον αντικαταστάτη του και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενό να προκύψει «διαζύγιο» αυτή τη σεζόν έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Ο λόγος που έχει προκαλέσει αυτή την αλλαγή οφείλεται στο γεγονός πως το μέχρι πρότινος δεξί χέρι του Σιμεόνε στην ομάδα, ο αθλητικός διευθυντής Αντρέα Μπέρτα, αναμένεται το καλοκαίρι να αποτελέσει παρελθόν και πλέον τη δύναμη μέσα στον σύλλογο την έχει συγκεντρώσει ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου, Κάρλος Μπουκέρο.

Ο Σιμεόνε μπορεί να μην έχει πλέον την ίδια επιρροή στις αποφάσεις της διοίκησης, ωστόσο υποστηρίζεται πως η δύναμή του στα αποδυτήρια έχει επίσης μειωθεί αισθητά έπειτα από τα πολλά χρόνια στην ομάδα.

???? MAJOR BREAKING: Atlιtico has Madrid been searching for Diego Simeone’s replacement for months.

They are preparing for the coach’s succession in case he leaves this season.

The club senses some wear and tear surrounding the Argentine.

