ATP Finals: Εγκατέλειψε ο Τσιτσιπάς στο Τορίνο - ΒΙΝΤΕΟ

Το πιθανότερο σενάριο είναι να αποσύρει τη συμμετοχή του και από το τουρνουά ο Στέφανος, που τυπικά έχει ακόμα έναν αγώνα για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο round robin του ATP Finals, απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς την Πέμπτη. Αυτόν τον αγώνα θα τον παίξει όπως όλα δείχνουν ο 1ος εναλλακτικός του τουρνουά, Χούμπερτ Χούρκατς.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος φάνηκε να αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις και στις προπονήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα στο Τορίνο, μπορεί να διέψευσε τα σενάρια τραυματισμού στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Κυριακή, μετά την ήττα του από τον Γιανίκ Σίνερ, ωστόσο σήμερα κάλεσε τον γιατρό στο γήπεδο μετά από το 3ο game, καθώς δεν ένιωθε καλά.

Τον συμβουλεύτηκε και χωρίς πολλά-πολλά αποφάσισε να δώσει το χέρι του στον αντίπαλό του και να εγκαταλείψει το ματς. Αρκετοί από το κοινό αποδοκίμασαν τον Έλληνα τενίστα για την απόφαση αυτή, αφού προφανώς ήθελαν να δουν ένα γεμάτο ματς.

Tsitsipas is forced to retire against Rune ??

