«Ατσάλινη» Σάκκαρη στον τελικό του Indian Wells - «Ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας μου» - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αγωνιστεί για δέκατη φορά σε τελικό και θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Εκεί θα βρει την Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία επικράτησε νωρίτερα με 2-0 σετ (6-2, 6-1) της Μάρτα Κόστιγιουκ. Η τενίστρια από την Πολωνία θέλει να κατακτήσει τον 19ο τίτλο της καριέρας της.

Η Σάκκαρη μετράει τρεις νίκες σε πέντε ματς κόντρα στη Σβιόντεκ. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στον τελικό του Indian Wells το 2022, με την Πολωνέζα να επικρατεί με 2-0 σετ (6-4, 6-1). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 8 το βράδυ της Κυριακής.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε λόγο για ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας της. Παράλληλα, τόνισε πως δεν τα παράτησε ποτέ στην αναμέτρηση και συμπλήρωσε πως θα είναι πανέτοιμη για τον μεγάλο τελικό κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ (17/3, 20:00).

Αρχικά, η Σάκκαρη δήλωσε: «Είναι ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι και πάλι στον τελικό εδώ στο καλύτερο τουρνουά τένις, μπροστά στους καλύτερους οπαδούς. Αυτό που κρατάω από το παιχνίδι είναι ότι δεν τα παράτησα ποτέ. Ούτε όταν έχασα τρία match point στο δεύτερο σετ, ούτε όταν βρέθηκα πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ».

Και συμπλήρωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή που έχω ένα τέτοιο τεχνικό επιτελείο δίπλα μου να με στηρίζει. Θα απολαύσω την ημέρα ξεκούρασης το Σάββατο, θα προπονηθώ και θα είμαι έτοιμη για να παίξω κόντρα στην καλύτερη του κόσμου την Κυριακή».

