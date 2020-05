Αυγενάκης για επανεκκίνηση του Αθλητισμού: Τι επιτρέπεται για αθλητές και προπονητές, τι ισχύει για τις προπονήσεις

Συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή του αθλητισμού στην κανονικότητα παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος τόνισε ότι «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», ενώ πρόσθεσε αναφορικά με την επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων και του αθλητισμού γενικότερα πως οι αποφάσεις θα παρθούν με βάση τις εισηγήσεις των επιστημόνων.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων και η επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας ξεκινά από την Τρίτη 5 Μαίου σταδιακά, ενώ αναφέρθηκε σε τι επιτρέπεται και τι όχι, τι ισχύει με τους μαθητές αθλητές και ποια θα είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα προπόνησης. Τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Προπόνησης

Συστήθηκε Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, η οποία επιτροπή εκπονεί δυναμικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα, τα οποία θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα για την ασφαλή λειτουργία και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην επανεκκίνηση του αθλητισμού.

Ανακοινώθηκαν ενδεικτικά οι βασικές αρχές των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ο προγραμματισμός των προσεχών εβδομάδων για την σταδιακή και ασφαλή επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας.

Τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Προπόνησης για:

* Αθλητές,

* Προπονητές και

* προσωπικό ομάδων, αλλά και για

* διοικητικό και τεχνικό προσωπικό Αθλητικής Εγκατάστασης,

ενδεικτικά, έχουν ως εξής:

1. Τηρούμε κατάλογο για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση. Διαμορφώνουμε μια είσοδο.

2. Διεξάγουμε έλεγχο των εισερχομένων στους αθλητικούς χώρους μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με το πρόσφατο ιστορικό τους. Πέραν των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες.

3. Κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από κάθε άλλο άτομο. Δεν κάνουμε χειραψίες ή εναγκαλισμούς. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας.

4. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα δικά μας αθλητικά είδη, τα οποία πλένουμε στο σπίτι μας.

5. Προτιμάμε τη μεταφορά προς και από τον αθλητικό χώρο με το δικό μας μέσο μεταφοράς.

6. Ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας και υπέρμετρης κόπωσης ή έχει κάποιος από την οικογένειά μας.

7. Αν έρθουμε, στη διάρκεια της προπόνησης, σε επαφή με άλλο άτομο, αρχικά πλένουμε τα χέρια μας διεξοδικά ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και στη συνέχεια ξεπλένουμε το πρόσωπο μας με άφθονο νερό. Όσον αφορά στη χρήση οργάνων απολυμαίνονται, μετά τη χρήση ανά αθλητή.

8. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά δικά μας μπουκάλια με νερό, κατά προτίμηση εμφιαλωμένο.

9. Τα αποδυτήρια, τα ντους, το κλειστό γυμναστήριο και τα κυλικεία της εγκατάστασης παραμένουν κλειστά. Αποφεύγουμε τις τουαλέτες.

10. Αν τα ρούχα προπόνησης απολυμαίνονται από την ομάδα, τα βάζουμε σε μια υδατοδιαπερατή τσάντα και τα αφήνουμε στη μέριμνα του συλλόγου.

Τι θα επιτρέπεται

Η περίοδος αυτή είναι πιλοτική και θα ισχύουν από την Τρίτη, 5 Μαΐου, έως και σχεδόν τα μέσα του μήνα. Αρχικά, θα επιτραπούν όλες οι ατομικές προπονήσεις στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν ήδη προκριθεί ή δεκδικούν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα επιτραπούν, ακόμη, για αθλητές ηλικιών Εφήβων – Νεανίδων και μεγαλύτερες, ΜΟΝΟ προπονήσεις σε ανοιχτούς χώρους και ΜΟΝΟ για ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, όπως:

• Τένις

• Ποδηλασία δρόμου

• Γκολφ

• Ιππασία

• Σκοποβολή

• Τοξοβολία

• Κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης

• Ορειβασία – αναρρίχηση (σε ανοικτούς χώρους)

• Τρίαθλο

• Υποβρύχια δραστηριότητα

• Μηχανοκίνητος αθλητισμός

• Αεραθλητισμός

• Χειμερινά αθλήματα,

πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη.

Για τα μαχητικά αθλήματα:

• Πάλη,

• Τάε Κβο Ντο,

• Πυγμαχία,

• Τζούντο,

• Καράτε,

• Ζίου Ζίτσου,

• Παγκράτιο,

• Κικ Μπόξινγκ κ.ά.,

Το υπουργείo δεν είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για αθλητικές διοργανώσεις δήμων ή άλλων φορέων όπως μαραθωνίους, μαζικό αθλητισμό, ούτε και για λειτουργία camp και κατασκηνώσεων.

Συνοπτικά

• 1ο στάδιο (ξεκινάμε πιλοτικά, μόνο προπονήσεις)

- Αθλητές προ-ολυμπιακής ομάδας - Ανοιχτοί χώροι

- Ατομικά αθλήματα

• 2ο στάδιο (επέκταση σε μεγαλύτερο σύνολο αθλητών και σύνολο εγκαταστάσεων, μόνο προπονήσεις)

- Αθλητές αγωνιστικών ομάδων

- Κολυμβητήρια + Παραλία + Κλειστά γήπεδα + Θαλάσσιο σκι - Ομαδικά αθλήματα

• 3ο στάδιο (σταθεροποίηση, πιθανώς μέσα Ιουνίου)

- Προπόνηση αθλητών μικρότερων ηλικιών - Διοργανώσεις (χωρίς θεατές)

• Μέριμνα για:

• Προπόνηση υποψηφίων για εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ, Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία

• Ηλικιακά πρωταθλήματα μέσα στο καλοκαίρι

Όλα τα παραπάνω θα είναι υπό διαρκή αξιολόγηση από τους ειδικούς.