Australian Open: Έκανε το πρώτο βήμα η Παπαμιχαήλ - BINTEO - Real.gr

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δίνει και φέτος τη δική της “μάχη” για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open και στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-5) της Σάσια Βίκερι.

Κόντρα στην άλλοτε Νο.73 τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης (πλέον στο No.563), η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο.160 στον κόσμο) έκανε το πρώτο της βήμα για την πρόκριση στο Australian Open.

Η δεύτερη καλύτερη τενίστρια της Ελλάδας πίσω από την Μαρία Σάκκαρη, έδειξε σε καλή κατάσταση στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Αυστραλιανού Γκραν Σλαμ και χρειάζεται δύο ακόμη νίκες για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, Νο.110 στον κόσμο.

