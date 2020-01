Australian Open: Για πρώτη φορά στους «16» η Σάκκαρη

ΠΗΓΗ: ant1news - BINTEO: ΑusOpen

"Πάλευα πολύ σε κάθε Grand Slam. Πάντα σταματούσα στον τρίτο γύρο, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασα στον τέταρτο. Είναι μια μεγάλη ημέρα για μένα, μπροστά σ' αυτό το υπέροχο κοινό. Η αναμέτρηση με την Κβίτοβα θα είναι άλλο ένα σκληρό ματς, άλλη μια μεγάλη πρόκληση. Έχουμε παίξει πολλές φορές. Τώρα θέλω ν' απολαύσω την ημέρα και να μη σκεφτώ το επόμενο παιχνίδι. Το μόνο που θέλω είναι να απολαύσω τη Μελβούρνη", δήλωσε μετά τη νίκη της η Μαρία Σάκκαρη.

Sakkari Sensation ??@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) ????#AO2020pic.twitter.com/fs4CrdlV9f