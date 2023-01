Australian Open: Η Σαμπαλένκα είναι η νέα «βασίλισσα» στη Μελβούρνη - Βίντεο

Το ματς

Από την αρχή περιμέναμε ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό επιβεβαιώθηκε. Η Γέλενα Ριμπάκινα έφτασε στο break στο τρίτο game του παιχνιδιού και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για να προηγηθεί με 3-1.

Η Σαμπαλένκα απάντησε με το ίδιο νόμισμα για να φέρει το σετ στα ίσα με 4-4. Η Ριμπάκινα, όμως, απάντησε με break back και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4.

???? The Wimbledon Champion gets the early break in the Australian Open final. #AusOpen pic.twitter.com/VPpOrRnoPl

Στο δεύτερο σετ ουσιαστικά όλα κρίθηκαν στο τέταρτο και στο πέμπτο game. Στο τέταρτο η Σαμπαλένκα κατάφερε να κάνει το break, με τη Ριμπάκινα να έχει αμέσως μετά την ευκαιρία της για break back.

Ωστόσο, η 24χρονη Λευκορωσίδα κατάφερε να αντέξει στην πίεση για να προηγηθεί με 4-1 και στη συνέχεια κράτησε απλά το σερβίς της για να κλείσει το δεύτερο σετ με 6-3.

Aryna Sabalenka closes the second out in STYLE! ? We are going ALL THE WAY! ??

??? #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS#Tennispic.twitter.com/qIUgAueSSL