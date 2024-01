Australian Open: Ήττα αποκλεισμός του Τσιτσιπά - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικό το πρώτο σετ, όπου κρίθηκε σε tie brea αφού κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους και στα 12 game. Εκεί όμως ο Αμερικανός «έσπασε» ο σερβίς του Τσιτσιπά, έκανε το 3-1,πριν κατακτήσει το tie break με 7-3 και μαζί το πρώτο σετ με 7-6.

Το σερβίς του Τσιτσιπά και Φριτζ κράτησαν και μέχρι το 11ο game του 2ου σετ, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το break και στην συνέχεια σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Φριτζ απάντησε άμεσα στο 3ο σετ με break, κάνοντας το 2-0. Ο Τσιτσιπάς έκανε break στο break ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά ο Φριτζ ήταν εκείνος , που με νέο break στο έκτο game, έφτασε στο 5-2 και στη συνέχεια στο 6-3, κάνοντας δικό του και το 2ο σετ.

These two saved the best for last!@Taylor_Fritz97 breaks Stefanos Tsitsipas in a frantic, fantastic final game to take the match 7-6(3) 5-7 6-3 6-3.

It's the American's first win over a top 10 player at a Grand Slam!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/UkTsattSsD