Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο Πούσκας της FIFA

Μεταξύ των υποψήφιων γκολ είναι η λόμπα του Μέσι κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις, το φοβερό τακουνάκι του Κουαλιαρέλα κόντρα στη Νάπολι και το… εναέριο γκολ του Ζλάταν στο MLS.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

1. Ματέους Κούνια (Λεβερκούζεν – Λειψία)

2. Χουάν Φερνάντο Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ – Ρασίνγκ Κλουμπ)

3. Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς (Toronto FC – LA Galaxy)

4. Λιονέλ Μέσι (Μπέτις – Μπαρτσελόνα)

5. Ατζάρα Εντσούτ (Καμερούν – Νέα Ζηλανδία)

6. Φάμπιο Κουαλιαρέλα (Σαμπντόρια – Νάπολι)

7. Έιμι Ροντρίγκεζ (Utah Royals – Sky Blue FC)

8. Μπίλι Σίμπσον (Sion Swifts Ladies – Cliftonville Ladies)

9. Άντρος Τάουνσεντ (Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας)

10. Ντάνιελ Ζόρι (Ντέμπρετσεν – Φερεντσβάρος)

