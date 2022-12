Aυτός είναι ο σπάνιος τίτλος που κυνηγάει ο Λιονέλ Μέσι

Η μία αφορά την Χρυσή Μπάλα, το ετήσιο βραβείο που δίνει ετησίως από το 1956 μέχρι σήμερα το France Football, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι έξω από την τελική 30άδα των υποψηφίων για το βραβείο του 2022 που κατέληξε στα χέρια του Καρίμ Μπενζεμά, αλλά να είναι πλέον μέσα στα φαβορί για την επόμενη, του 2023.

Σε περίπτωση που κερδίσει και αυτό το βραβείο θα φτάσει τις οκτώ Χρυσές Μπάλες στην καριέρα του και θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο το μύθο του (δεύτερος στη σχετική είναι ο Κριστιάνο Ροναλντο με 5 κατακτήσεις) ενώ το εντυπωσιακό είναι πως με τα όσα έκανε στα γήπεδα του Κατάρ έχει μπει -δικαιωματικά- μέσα στην κουβέντα για ένα ακόμα βραβείο.

Leo Messi is undoubtedly favourite to win Super Ballon D'or award (best player of the 30 years).

Messi has already 7 Ballon D'ors, atleast 1 in past three decades.

Now after winning the World Cup 2022, he is also favourite to win this upcoming Golden ball (D'or). pic.twitter.com/mvxZFxTP95