Αυλαία στη League Phase του Champions League και του Europa League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

Η League Phase ολοκληρώνεται στο Champions League και το Europa League με κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση.

Την Τετάρτη, στις 22:00, αρχίζουν όλα τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ για να πάρει την πρόκριση.

Την Πέμπτη, στις 22:00, γίνεται η σέντρα σε όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λυών και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα. Και οι 2 ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από την προηγούμενη αγωνιστική.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Champions League και του Europa League αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις

Πολλά είναι τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn. Δείτε ορισμένες επιλογές για τα παιχνίδια του Champions League:

Άγιαξ-Ολυμπιακός

Over 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ

Oλυμπιακός να κερδίσει, Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8,5 κόρνερ

Ντόρτμουντ-Ίντερ

Over 2,5 γκολ & Οver 10,5 κόρνερ

Ντόρτμουντ να κερδίσει & Over 9,5 κόρνερ

Ίντερ να κερδίσει & Οver 10,5 κόρνερ

Νάπολι-Τσέλσι

Over 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Οver 4,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Οver 4,5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Ρ. Χέιλουντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Νάπολι να κερδίσει

Π. Νέτο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ

Γ. Ράμος να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Μ. Μπαρκολά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει & Over 3,5 γκολ

Euroleague: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα και Βιλερμάν-Παναθηναϊκός με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 25η αγωνιστική. Την Πέμπτη, στις 21:15, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπαρτσελόνα. Την Παρασκευή, στις 21:45, ο Παναθηναϊκός παίζει στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

