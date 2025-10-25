Αξέχαστο βράδυ για Κωστούλα, παρά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ - Real.gr

Με... κεκτημένη ταχύτητα από το μεγάλο «διπλό» επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά επικράτησε με 4-2 της Μπράιτον, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της (για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν), χάρις στην οποία «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League (4η θέση).

Ο Μπάμπης Κωστούλας μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, πέρασε και πάλι αλλαγή, απόψε στο 79′ και αφού απείλησε στο 88′ με σουτ, στο 90’+2 βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και μείωσε προσωρινά σε 3-2. Τελικά ο Εμπεμό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων «τελείωσε» το ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας, μπήκε αλλαγή στο 87′, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων, που ήταν το πέμπτο του στους τέσσερις τελευταίους αγώνες που χρησιμοποιήθηκε!

Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φθάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2′), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Εντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!

Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε δύσκολα να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18′), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56′), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.