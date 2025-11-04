Μπάγερν: Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τα αστυνομικά μέτρα - Real.gr

Η Μπάγερν υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τα αστυνομικά μέτρα που επιβλήθηκαν τελευταία στιγμή δυσκολεύοντας το ταξίδι των οπαδών της στο Παρίσι, για τον αποψινό (4/11) αγώνα του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο βαυαρικός σύλλογος την παραμονή του αγώνα, οι οδηγίες που υιοθέτησε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είναι «απαράδεκτες» λόγω «του αιφνίδιου χαρακτήρα τους» και των δυσκολιών που δημιουργούν για τους οπαδούς της Μπάγερν.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας πρόσθεσαν ότι, εκτός από την διαμαρτυρία που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με την UEFA, εξετάζουν «περαιτέρω νομικές ενέργειες» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οπαδών τους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν χθες (3/11) γενική εντολή αναφέροντας ότι όλα τα λεωφορεία που μεταφέρουν οπαδούς της Μπάγερν να συγκεντρωθούν σε έναν σταθμό διοδίων στα περίχωρα της πρωτεύουσας πριν κατευθυνθούν, υπό συνοδεία, στο Parc des Princes. Επιπλέον, οι οπαδοί που ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα με άλλα μέσα μεταφοράς απαγορεύτηκε να χρησιμοποιούν ιδιωτικά οχήματα, επιτρέποντάς τους να φτάσουν στο στάδιο μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες πριν τον αγώνα, προκάλεσαν οργή από τη διοίκηση του γερμανικού συλλόγου και τους οπαδούς του που ταξίδευαν.

«Για την Μπάγερν, η έλλειψη προειδοποίησης γι αυτό το μέτρο είναι απαράδεκτη, καθώς όπως με όλους τους αγώνες του συλλόγου όλες οι σχετικές πληροφορίες είχαν κοινοποιηθεί με διαφάνεια για εβδομάδες», ανέφερε η επίσημη δήλωση του συλλόγου.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε την υποστήριξή της στον σύλλογο του Μονάχου σε αυτό το θέμα και ζήτησε επείγουσα αναθεώρηση των περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές.