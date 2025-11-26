Μπάγερν Μονάχου: Ο Κέιν εξήρε την πρόοδο και τη νοοτροπία του Μάικλ Ολίσε - Real.gr

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, εξήρε «τη νοοτροπία» του Μάικλ Ολίσε και «την επιθυμία του να μαθαίνει συνεχώς» και «να βελτιώνεται διαρκώς», το βράδυ της Τρίτης (25/11) στη συνέντευξη Τύπου, παραμονή της αναμέτρησης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Είναι πραγματικά σπουδαίο παιδί, αληθινός επαγγελματίας. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι η νοοτροπία του και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται καθημερινά», είπε ο Χάρι Κέιν, αναφερόμενος στον συμπαίκτη του, Μάικλ Ολίσε.

Μεταγραφικός στόχος της Μπάγερν το καλοκαίρι του 2024 από την Κρίσταλ Πάλας, ο 23χρονος ολοκλήρωσε μια πρώτη σεζόν εξαιρετικού επιπέδου (20 γκολ και 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις). Ο Γάλλος διεθνής συνέχισε με την ίδια ένταση και στην έναρξη της σεζόν 2025/26. Το Σάββατο (22/11) πρόσφερε μία παράσταση υψηλής κλάσης, με δύο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στη Φράιμπουργκ (6-2).

«Θέλει συνεχώς να μαθαίνει, θέλει συνεχώς να βελτιώνεται. Προπονείται σκληρά, δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο. Είδαμε εξέλιξη από την πλευρά του όταν εντάχθηκε σε μια μεγαλύτερη ομάδα, μια καλύτερη ομάδα, με καλύτερους παίκτες γύρω του», τόνισε ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός.

«Έχει… ανθίσει σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα που τον έχω δει, στα 18 μήνες που παίζουμε μαζί. Το μόνο που μπορώ είναι να τον βλέπω να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε ο Κέιν.

«Έχει πολλή αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, και έχει κάθε λόγο γι’ αυτό. Αύριο, Τετάρτη, θα είναι ένα δύσκολο τεστ για εκείνον», προειδοποίησε ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν τις τρεις τελευταίες σεζόν, με 109 γκολ σε 114 εμφανίσεις με τα χρώματα των Βαυαρών.