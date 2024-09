Βαγγέλης Μαρινάκης στο BBC: «Το κάναμε με τον Ολυμπιακό, γιατί όχι και με τη Νότιγχαμ;»

Ο ισχυρός άνδρας της αγγλικής ομάδας μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν την αφορούν, με ιδιαίτερη αναφορά στο γήπεδό της. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στο όνειρο μιας ευρωπαϊκής πορείας, φέρνοντας στο κάδρο την ανεπανάληπτη επιτυχία της κατάκτησης του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ανά τα χρόνια, έχουμε κάνει πολλά για την περιοχή. Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι ένα μεγαλύτερο γήπεδο τώρα. Η προτεραιότητα είναι να το κάνουμε στο Σίτι Γκράουντ. Εδώ ανήκει η ομάδα και η παράδοσή της.

Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό το λόγο έχω ξοδέψει ήδη αρκετά χρήματα στο Σίτι Γκράουντ και μπορείτε να δείτε μεγάλη διαφορά. Έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς και μεγάλη σειρά αναμονής σε εισιτήρια διαρκείας.

Είμαι σίγουρος ότι ένα γήπεδο 50.000 θέσεων θα είναι γεμάτο, για να βλέπουμε την ομάδα μας με πάθος»

Για τον στόχο της ευρωπαϊκής εξόδου με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το παράδειγμα του Ολυμπιακού, τόνισε: «Γιατί όχι; Το κάναμε για πρώτη φορά στην ιστορία. Ήμασταν τα αουτσάιντερ. Γιατί όχι και με τη Νότιγχαμ; Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να πετύχουμε, ωστόσο ο πρώτος στόχος είναι να είμαστε καλοί στην Premier League. Εάν έρθει η Ευρώπη, τότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο».

?? Evangelos Marinakis on getting City Ground capacity up to 50,000

?? Brian Clough remembered by former players on 20th anniversary of his death

?? Ola Aina on why @Calteck10 deserves eggs ??

The latest 'Shut Up And Show More Football' podcast is out now #nffc…