Βαγγέλης Μαρινάκης: Υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας στο γήπεδο της Νότιγχαμ για καλό σκοπό

Η πρωτοβουλία της Φόρεστ αφορά τη δέσμευση για τη διασφάλιση ότι σε κάθε ενήλικα και σε κάθε παιδί στο Νότιγχαμσαϊρ παρέχεται ο χρόνος και οι εγκαταστάσεις για άσκηση για το καλό της υγείας τους και για την ευημερία τους.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους για να μοιραστεί τις γνώσεις του σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας για την υγεία και την ευημερία και επαίνεσε τις προσπάθειες της Νότιγχαμ Φόρεστ και της ευρύτερης επιχειρηματικής και αθλητικής κοινότητας που πρωτοστατούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας στην περιοχή.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Νότιγχαμ περιελάμβανε μια ιδιωτική συνομιλία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην οποία ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη του συλλόγου για τη σημαντική προσφορά του στην κομητεία του Νότιγχαμσαϊρ.

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» για να απολαύσουν μερικές πάσες με τους παίκτες της πρώτης ομάδας της Φόρεστ και τους μαθητές του 4ου έτους από το Δημοτικό Σχολείο Carnarvon στο Bingham. Στη συνάντηση συμμετείχαν τόσο ο Μιλτιάδης Μαρινάκης όσο και ο Σωκράτης Κομινάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί και ενήλικας στην περιοχή έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον μία ώρα άσκησης κάθε εβδομάδα και θα βάλουμε όλη μας την ενέργεια και τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα καταστεί δυνατό.

Προσωπικά δεσμεύομαι να κάνω ό,τι χρειάζεται για να πετύχει αυτό το έργο, ό,τι επένδυση απαιτείται, για αυτήν την περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα έργο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον των παιδιών και όλων στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την υποστήριξή του και όλους όσους θα συμβάλουν στην επιτυχία αυτού του έργου».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ είπε: «Νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Νότιγχαμ Φόρεστ και της E.ON είναι μια φανταστική εκστρατεία και είναι ένα πραγματικό παράδειγμα του καλού, που ένας σύλλογος ο οποίος υποστηρίζεται πραγματικά από την κοινότητά του, μπορεί να κάνει. Το Νότιγχαμσαϊρ θα είναι ένα πιο χαρούμενο και υγιές μέρος χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία.

Πράγματι, το να συγκεντρώσουμε όλους τους αθλητικούς συλλόγους στο Νότιγχαμσαϊρ για να προωθήσουμε όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα μονοπάτι στον επαγγελματικό αθλητισμό για παιδιά που έχουν το ταλέντο και την αφοσίωση είναι επίσης μια εξαιρετική ιδέα. Και κάτι που μπορεί απλώς να επιταχύνει την επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ για άλλη μια φορά. Αυτή η πρωτοβουλία έχει την απόλυτη, πλήρη υποστήριξή μου».

Ο Πρόεδρος της Φόρεστ, Tom Cartledge, δήλωσε: «Η συμμετοχή του πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για την προώθηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας στην περιοχή μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε την υποστήριξή του καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι προς μια καλύτερη, πιο υγιή κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς σε όλο το Νότιγχαμσαϊρ.»

‘A New Vision For Sport’

Hear from Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis, chairman Tom Cartledge and Prime Minister Rishi Sunak on the launch of a new community health initiative for Nottinghamshire. pic.twitter.com/sH5jg9Kdqm