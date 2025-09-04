Μπακασέτας: «Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στην τελική φάση» - Real.gr

Σύνθημα νίκης ενόψει του πρώτου αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με τη Λευκορωσία (5/9, 21:45) έδωσε ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Ο άσος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην κλήρωση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, αλλά και στη μεγάλη επιθυμία της ομάδας να πάρει το «εισιτήριο» στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης.

Αναλυτικά ο Τάσος Μπακασέτας είπε:

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση.»

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.»

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο.»

Για την κλήρωση: «Ήταν καλή κλήρωση για εμάς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιες διοργανώσεις. Τη διαφορά την κάνουν η θέληση, η συγκέντρωση -όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από το ματς με τη Λευκορωσία.»

Για τους στόχους στους αγώνες που έρχονται: «Με έξι βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας το ματς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες.»

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι έξτρα ώθηση και δύναμη. Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση. Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε, και θέλουμε να του το ανταποδώσουμε».