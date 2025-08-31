«Μπαμ» της Ουντινέζε στο Μιλάνο, 2-1 την Ίντερ - Real.gr

Η μεγάλη έκπληξη στην 2η αγωνιστική της Serie A έγινε στο «Μεάτσα», όπου η Ουντινέζε νίκησε με 2-1 την Ίντερ.

Προβληματική για ακόμα μία φορά η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, μολονότι προηγήθηκε νωρίς (17΄ Ντούμφρις), δέχτηκε δύο γκολ και η κατάσταση είχε ήδη ανατραπεί πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ακόμα πιο ενδεικτικό, όμως, είναι το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τα κεκτημένα με σχετική άνεση και χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα σε όλο το δεύτερο 45λεπτο…

Η Λάτσιο που είχε ξεκινήσει με ήττα τη σεζόν, πραγματοποίησε άκρως κυριαρχική εμφάνιση εναντίον της Βερόνα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης: 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, 4-0 τελικό, και οι πρώτοι τρεις βαθμοί στο «σακούλι» για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς έλυσε το «γόρδιο δεσμό» και η Γιουβέντους πέρασε από τη Γένοβα με νίκη 1-0 επί της Τζένοα. Ο Σέρβος στράικερ σκόραρε στο 73ο λεπτό κι έτσι η «Γηραιά Κυρία» βρίσκεται στο γκρουπ των ομάδων που έχουν ξεκινήσει τη Serie A με δύο νίκες. Αντίθετα, η Φιορεντίνα «ψάχνει» ακόμα την πρώτη της νίκη, καθώς «κόλλησε» στο 0-0 στο Τορίνο με αντίπαλο τη «Γκρανάτα».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής:

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2

(37′ Τερατσιάνο, 39′ Βάσκες, 90’+2 πέν. Ντε Λούκα – 63′ Πιναμόντι, 73′ πέν. Μπεράρντι)

Λέτσε-Μίλαν 0-2

(66′ Λόφτους-Τσικ, 86′ Πούλισικ)

Μπολόνια-Κόμο 1-0

(59΄ Ορσολίνι)

Πάρμα-Αταλάντα 1-1

(85΄ Κουτρόνε – 79΄ Πάσαλιτς)

Νάπολι-Κάλιαρι 1-0

(90+5΄ Ανγκισά)

Πίζα-Ρόμα 0-1

(55΄ Ζούλε)

Τζένοα-Γιουβέντους 0-1

(73΄ Βλάχοβιτς)

Τορίνο-Φιορεντίνα 0-0

Ιντερ-Ουντινέζε 1-2

(17΄ Ντούμφρις – 29΄πεν. Ντέιβις, 40΄ Άτα)

Λάτσιο-Βερόνα 4-0

(3΄ Γκεντουζί, 10΄ Τζακάνι, 41΄ Καστεγιάνος, 82΄ Ντία)

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Νάπολι 6

Κρεμονέζε 6

Γιουβέντους 6

Ρόμα 6

Ουντινέζε 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Κόμο 3

Μίλαν 3

Μπολόνια 3

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2

Πίζα 1

Κάλιαρι 1

Βερόνα 1

Λέτσε 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1

Τορίνο 1

Σασουόλο 0