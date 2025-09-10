Μπαπέ: «Η ψυχική υγεία παραμένει ταμπού για τους κορυφαίους αθλητές» - Real.gr

Ο αρχηγός της Γαλλίας και σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Mπαπέ, δήλωσε ότι οι κορυφαίοι αθλητές εξακολουθούν να διστάζουν να μιλήσουν ελεύθερα για την ψυχική υγεία επειδή φοβούνται ότι θα κριθούν, προσθέτοντας ότι το πάθος του για το παιχνίδι είναι αυτό που τον εμποδίζει να απογοητευτεί από το ποδόσφαιρο.

Σε συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα «L’Equipe», ο 26χρονος επιθετικός μίλησε με ειλικρίνεια για την πίεση που αντιμετωπίζει και την αντίληψη ότι οι κορυφαίοι παίκτες δεν μπορούν να δείξουν ευάλωτοι.

«Η πολυπλοκότητα έγκειται στο ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτήν. Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να τη δείχνεις», είπε ο Μπαπέ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον τέσσερις φορές πρωταθλητής του «Γύρου Γαλλίας», Ταντέι Πογκακάρ, ο οποίος αναγνώρισε στιγμές δυσφορίας κατά τη διάρκεια του αγώνα:

«Αν το είχε πει στην αρχή, θα είχε διαλυθεί. Αλλά όταν κερδίζεις, είσαι σχεδόν άθικτος. Αν χάσεις έναν αγώνα και πεις ότι είσαι κουρασμένος, ο κόσμος λέει ότι είναι επειδή έπαιξες άσχημα. Ακόμα κι αν ένιωθες έτσι πριν», τόνισε.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ σε δύο νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Ουκρανίας και της Ισλανδίας, είπε ότι ανταποκρίνεται στα πιο απαιτητικά πρότυπα:

«Ποτέ δεν ήθελα να αποδεχτώ την αποτυχία, οπότε δεν με πειράζει αν με κατηγορούν γι’ αυτήν. Είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους, οπότε είμαι ήσυχος με αυτό», σημείωσε.

Ο Μπαπέ αναφέρθηκε επίσης στη λεπτή γραμμή μεταξύ των προσδοκιών του κοινού και των ιδιωτικών συναισθημάτων:

«Στο σπίτι, μπορώ να το πω. Ή όταν το πλαίσιο είναι σωστό. Αν κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, έρχεσαι τρεις μέρες αργότερα και με ρωτάς, μπορώ να το πω. Αλλά μετά από μια ήττα; Οι άνθρωποι δεν θα το δεχτούν», είπε.

Πρόσθεσε: «Ειλικρινά, αν δεν είχα αυτό το πάθος, το ποδόσφαιρο θα με είχε αηδιάσει πολύ καιρό πριν».

Στη συνέντευξη μίλησε επίσης για την πορεία της καριέρας του με τη Γαλλία, την Παρί Σεν Ζερμέν και τώρα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Μπαπέ επέμεινε ότι οι πιο δύσκολες μάχες είναι συχνά εσωτερικές:

«Δεν έχεις το δικαίωμα να χάσεις, να κάνεις λάθος. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι σε εκτιμούν πολύ,επειδή τα αποδέχεσαι όλα, επειδή παραμένεις ανθεκτικός και θέλεις πάντα να κερδίζεις», συμπλήρωσε.