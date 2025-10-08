Μπαρτσελόνα: Απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο Παλάου Μπλαουγκράνα - Real.gr

Quantcast
Μπαρτσελόνα: Απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο Παλάου Μπλαουγκράνα
Μπαρτσελόνα: Απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο Παλάου Μπλαουγκράνα

19:00, 08/10/2025
Μπαρτσελόνα: Απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο Παλάου Μπλαουγκράνα

Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στις 15 Οκτωβρίου (21:45) για την 3η αγωνιστική του Eurocup επί ισπανικού εδάφους.

Ο ισραηλινός σύλλογος απέστειλε αίτημα στην Μπαρτσελόνα, να κάνει χρήση του Παλάου Μπλαουγκράνα, για πρωινή προπόνηση με σουτ ανήμερα του αγώνα της με την καταλονική Μανρέσα, αλλά η απάντηση των «μπλαουγκράνα» ήταν αρνητική.

Ο λόγος που η Χάποελ Ιερουσαλήμ αιτήθηκε να προπονηθεί στην έδρα της Μπαρτσελόνα έχει να κάνει με ανησυχία για διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις εναντίον της αποστολής της ομάδας, καθώς μεγάλο μέρος των Καταλανών πολιτών τάσσονται κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

