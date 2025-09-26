Μπαρτσελόνα: Εκτός 4-6 εβδομάδες ο Χοάν Γκαρθία - Real.gr

Δυσάρεστα νέα στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Χοάν Γκαρθία τραυματίστηκε στο αγώνα με την Οβιέδο και θα μείνει εκτός για τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (26/9) ότι ο Καταλανός τερματοφύλακας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση του εσωτερικού μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο αύριο (27/9), από τον Δρ. Χοάν Κάρλες Μονλάου. Τη θέση του στην εστία των Καταλανών αναμένεται να πάρει ο Βότσεχ Σέζνι. Η απουσία του Χοάν Γκαρσία είναι ένα βαρύ πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ήδη εκτός, τους Τερ Στέγκεν, Γκάβι και Φερμίν και -τις τελευταίες ώρες- τον Ραφίνια.