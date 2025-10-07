Quantcast
Μπαρτσελόνα: Ο Γιαμάλ διαθέσιμος για Clasico και Ολυμπιακό - Real.gr
12:00, 07/10/2025
Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα, σχετικά με την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ και την αποθεραπεία του διεθνή επιθετικού της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Γιαμάλ ενδέχεται όχι μόνο να είναι έτοιμος για το Clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης, στις 26 Οκτωβρίου, αλλά και να επιστρέψει στα γήπεδα νωρίτερα και συγκεκριμένα για την αναμέτρηση με την Τζιρόνα.

Ο νεαρός άσος, ο οποίος υποβάλλεται σε εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης, πιθανώς θα επιστρέψει στην ομαδική προπόνηση από τις 18 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχει στους αγώνες του Champions League με τον Ολυμπιακό και στο Clasico στο Μπερναμπέου.

