Μπαρτσελόνα: Το «Καμπ Νoυ» πλημμύρισε και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Παρά τη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0 επί της Οβιέδο, τα νερά που εισέβαλαν σε χώρους του γηπέδου έκλεψαν την παράσταση και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.
- Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Μαρτίνεθ, φαίνονται τα δημοσιογραφικά θεωρεία να έχουν καλυφθεί από νερά, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των εκπροσώπων του Τύπου.
- Η Έλενα Κόντις δημοσίευσε στιγμιότυπα που δείχνουν «ποτάμι» νερού στον χώρο που οδηγεί στα δημοσιογραφικά, αναδεικνύοντας την έλλειψη επαρκούς οργάνωσης σε ένα γήπεδο-σύμβολο, για την ανακαίνιση του οποίου δαπανήθηκαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRq
— Alfredo Martínez
Qué buena pinta tiene la ‘cascada artificial’ que han montado en el Camp Nou.
📹 @tribuneru_cule pic.twitter.com/PpLqsqky8J
— Naninho