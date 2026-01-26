Μπαρτσελόνα: Το «Καμπ Νoυ» πλημμύρισε και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη καταιγίδα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου», με το στάδιο να πλημμυρίζει και τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά τη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0 επί της Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga, τα νερά που εισέβαλαν σε χώρους του γηπέδου έκλεψαν την παράσταση και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος του Onda Cero, Αλφρέντο Μαρτίνεθ, φαίνονται τα δημοσιογραφικά θεωρεία να έχουν καλυφθεί από νερά, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των εκπροσώπων του Τύπου.

Παράλληλα, η Έλενα Κόντις από την Cadena Cope δημοσίευσε στιγμιότυπα που δείχνουν «ποτάμι» νερού στον χώρο που οδηγεί στα δημοσιογραφικά, αναδεικνύοντας την έλλειψη επαρκούς οργάνωσης σε ένα γήπεδο-σύμβολο, για την ανακαίνιση του οποίου δαπανήθηκαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRq — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 25, 2026