Μπαρτσελόνα: «Τρέχουν» για Ολυμπιακό οι Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, αβέβαιη ακόμη η παρουσία του Γιαμάλ - Real.gr

Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου κάνουν οι Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ.

Τα καταλανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι και οι δύο για τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του απ’ τη δύσκολη θέση που την έχουν φέρει οι δύο σερί ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Σεβίλη.

Στον αντίποδα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του μεγάλου σούπερ σταρ της «Μπάρτσα» Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμά του μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» που θα γίνει πέντε μέρες πριν απ’ το μεγάλο ντέρμπι της LaLiga με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Νοκ-άουτ παραμένει ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Γκαρθία, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και θα χάσει δεδομένα τα δύο επόμενα παιχνίδια με Τζιρόνα (18/10) και Ολυμπιακό (21/10).