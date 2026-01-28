Μπαρτζώκας: «Δραματικό και πολύ άκυρο να βλέπεις συνέχεια το τροχαίο στην Ρουμανία» - Real.gr

Στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ρουμανία με το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε την ζωή στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/01, 21:15).

Παράλληλα ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι εντυπωσιάστηκε με την εικόνα του Κόρι Τζόσεφ στην προπόνηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για τον Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στην δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι».

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στην Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Euroleague δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα παίξουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τον Γουορντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα είναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά».

Για το που μπορεί να προσφέρει ο Τζόσεφ: «Εντυπωσιάστηκα με την χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στην Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για το δυστύχημα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στην Ρουμανία: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια και να εκφράσουμε και εμείς τα λόγια μας».

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr