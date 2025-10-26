Μπαρτζώκας: «Ερχόμενοι από το Μόναχο στη Μύκονο, είχαμε μια διάθεση διακοπών στο πρώτο ημίχρονο» - Real.gr

Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Basket League, καθώς πέρασε εντυπωσιακά από τη Μύκονο με 65-91, σημειώνοντας το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο, μετατρέποντας ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος σε άνετο διπλό στο Κλειστό της Άνω Μεράς, σε ένα ιστορικό ματς για τους νησιώτες.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου για την προσπάθεια και στάθηκε με χιούμορ στην εικόνα του πρώτου ημιχρόνου:

«Ερχόμενοι από το Μόναχο στη Μύκονο, είχαμε μια διάθεση διακοπών στο πρώτο μέρος», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας πως η ομάδα του χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό και ένταση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Κατ’ αρχάς, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη διοργάνωση του αγώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: με το γήπεδο και την εξέλιξή του, με τη φιλοξενία που παρέχουν στους φιλοξενούμενους, αλλά και με το αγωνιστικό τους προφίλ. Είναι μια πολύ μαχητική ομάδα, με γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι, πολύ επιθετικοί στην άμυνα.

Όταν εμείς, στο πρώτο ημίχρονο, αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να κουραστούμε ιδιαίτερα και δεν κάναμε αυτά που μας κάνουν καλή ομάδα, είχαμε δυσκολίες. Προφανώς, στο τρίτο δεκάλεπτο επιστρέψαμε στις αρχές μας, να πασάρουμε πολύ την μπάλα, να δημιουργούμε ανοιχτά σουτ, να παίζουμε καλύτερα στην άμυνα, τότε κερδίσαμε το παιχνίδι.

Επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, όταν βλέπεις τους Αμερικανούς να κάνουν βουτιά στο transition για να τελειώσουν ένα καλάθι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μια ομάδα. Δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρονται, νοιάζονται για την ομάδα και, επίσης, νοιάζονται να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή τους».

Για το πιεσμένο πρόγραμμα: «Είναι μια ρουτίνα που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι, ερχόμενοι από τους 7 βαθμούς του Μονάχου στους 25 εδώ, σου δημιουργείται μια διάθεση για διακοπές, και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Αλλά είναι η δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που την κάνουμε. Εγώ προσωπικά χάρηκα που, σε δύο ώρες από το Μόναχο, με απευθείας πτήση, ήμασταν εδώ. Φυσικά, έχουμε δύο ματς την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Αν παραπονιόμαστε, θα γίνεται δυσκολότερο.

Χαίρομαι που αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Υπάρχουν 3-4 παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα, αλλά θα είναι στο ρόστερ της Τετάρτης, οπότε ελπίζω να παρουσιαστούμε φρέσκοι και έτοιμοι πνευματικά για τα ματς που έχουμε μπροστά μας».

