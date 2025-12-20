Μπαρτζώκας: Η ομάδα αρχίζει να βρίσκει περισσότερο τη χημεία της - Real.gr

Με θετικό πρόσημο και ξεκάθαρα σημάδια αντίδρασης ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, κερδίζοντας άνετα με 107-84 στο ΣΕΦ για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των προηγούμενων αγώνων.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε τόσο στη βελτίωση της εικόνας της ομάδας του όσο και στη σημασία που έχει η στήριξη του κόσμου σε μια περίοδο πίεσης.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η ομάδα αρχίζει ξανά να βρίσκει τη χαμένη της χημεία, στοιχείο που αποτυπώθηκε στο παρκέ μέσα από την ομαδική λειτουργία και την ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες του σε άμυνα και επίθεση.

Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στον κόσμο του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και την ομάδα να αισθάνονται ότι η «ερυθρόλευκη» οικογένεια παραμένει ενωμένη και παρούσα, ειδικά μετά από ένα δύσκολο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλω πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω τους παίκτες μας και τους οπαδούς για τη νίκη και την υποστήριξη που είχαμε σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζουν δεν υποτιμούμε κανέναν, καθώς δεν πιστεύουμε πως υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη EuroLeague. Μπορούμε οι ίδιοι να κάνουμε ένα παιχνίδι εύκολο, ή δύσκολο.

Από αυτήν τη σκοπιά, δίνουμε τα εύσημα στους παίκτες. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί στην επίθεση. Μοιράσαμε την μπάλα, σκοράραμε 63 πόντους στο δεύτερο μισό με πολλές ασίστ. Κοιτάμε μπροστά ώστε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Αναμένουμε τους τραυματίες να επιστρέψουν. Περιμένουμε τον Μόντε Μόρις που θα ξεκινήσει να παίζει μαζί μας από την Κυριακή».

Για την ψυχολογική σημασία της νίκης ενόψει των συνεχόμενων εκτός έδρας παιχνιδιών: «Ξέρετε πως για εμένα δεν μετράει. Κατ’ αρχάς πιστεύω πως όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεύτερον δεν ξεχωρίζω τα εντός έδρας από τα εκτός. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που αν παίζει καλά μπορεί να κερδίσει παντού και όπως έχει αποδειχθεί αν δεν παίζει καλά μπορεί να χάσει παντού, και εδώ.

Οπότε ας μην το πάρουμε έτσι. Κατά τη δική μου γνώμη μετά το άσχημο παιχνίδι στη Βαρκελώνη, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με το Περιστέρι. Ξέρω πως θα πείτε για τον αντίπαλο, όμως για εμένα δεν παίζει ρόλο αυτό. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με τη Βαλένθια για τρία δεκάλεπτα, απλώς καταρρεύσαμε ψυχολογικά στο 4ο δεκάλεπτο. Είχαμε και ένα καλό παιχνίδι σήμερα.

Νιώθω ότι η ομάδα μας αρχίζει να βρίσκει περισσότερο τη χημεία της, τους ρόλους της, να παίζει μαζί και νομίζω πως όταν γίνει αυτό θα είναι πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα για τον οποιονδήποτε».

Για την άνοδο του Ντόρσεϊ και αν έχει μπερδέψει την ομάδα: «Κάθε ομάδα έχει ιδιαιτερότητες, έχει προβλήματα στη χημεία της. Το βλέπω και στις άλλες ομάδες και επειδή ξέρετε, είμαι μέσα στον χώρο, ξέρω πολύ καλά τι προβλήματα έχουν οι ομάδες στη χημεία τους. Ακόμα και οι ομάδες που κερδίζουν, πως όλα είναι σε μία λεπτή γραμμή.

Παίκτες που έχουν συνηθίσει να παίρνουν πολλές μπάλες, δεν είναι εύκολο το μπάσκετ, αλλάζει αυτή τη στιγμή. Πολλά τα παιχνίδια, οι ομάδες έχουν μεγαλύτερο ρόστερ. Η EuroLeague είναι πολύ απαιτητική, μπορείς να χάσεις παντού. Αυτό δημιουργεί κρίσεις στις σχέσεις. Έλλειψη εμπιστοσύνης του ενός στον άλλον και κατ’ επέκταση σε όλο το σύστημα.

Δουλειά μας είναι να βρούμε πως θα γίνει καλύτερη η χημεία της ομάδας μας, έχοντας ταλαντούχους παίκτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Τάιλερ είναι εκτελεστικά πολύ καλός παίκτης. Μιλάμε μαζί του, προσπαθούμε από τα ατομικά meeting, να τον πείσουμε πως για μας είναι πάντα πιο σημαντική η δημιουργία από την εκτέλεση, γιατί όταν γίνεται αυτό έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να σκοράρουν.

Συνήθως όταν η ομάδα παίζει καλά μοιράζοντας τη μπάλα πολύ, βλέπεται ότι σκοράρει συχνά πάνω από 100 πόντους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη EuroLeague. Νομίζω ότι αμυντικά πρέπει να δείξουμε σημάδια βελτίωσης και θα προσπαθήσουμε πολύ γι’ αυτό και θα το κάνουμε».

Για τη σιγουριά του στο ότι θα τα καταφέρει και φέτος η ομάδα: «Αισθάνομαι σιγουριά. Είναι μία δουλειά. Τη δουλειά αυτή δεν την κάνει ούτε μόνος του ο προπονητής, γιατί χρειάζεται μία ομάδα γύρω του, ούτε οι παίκτες. Οι ομάδες αυτού του επιπέδου είναι μία αλληλουχία πραγμάτων και νιώθω ότι εδώ ο σύλλογός μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει την καλύτερη βαθμολογία, για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια από κάθε άλλη ομάδα.

Προφανώς οι παίκτες μας και όσοι είμαστε στο σύλλογο κάτι κάνουμε καλά. Είχαμε θέματα, όπως είπατε κι εσείς με κάποιες διαφοροποιήσεις στη χημεία μας, με κάποιους τραυματισμούς, όπως έχουν όλες οι ομάδες και νιώθουμε ότι είμαστε εδώ για να δουλέψουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση και να πάμε καλά.

Τώρα που θα φτάσουμε, ξέρετε ποτέ δεν έχω πει εγώ ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, ή θα πάρουμε το Final 4. Θα κοιτάμε να βελτιωνόμαστε και αν βελτιωνόμαστε, έχουμε ταλέντο στην ομάδα μας. Θα είμαστε όπως σας είπα και πριν μία ομάδα δύσκολη στο δεύτερο μισό της σεζόν και αν καταφέρουμε να πάμε στα playoffs θα είμαστε και εκεί πολύ δύσκολοι για τον οποιονδήποτε».

Για το τι σημαίνει για εκείνον να ακούει το όνομα του από τον κόσμο: «Για εμένα σημαίνει πάρα πολλά γιατί προέρχομαι από αυτήν την οικογένεια και όπως είναι γνωστό τα τελευταία 5-6 χρόνια σε όποιο γήπεδο και να πάμε με βρίζουν οι αντίπαλοι με τον χειρότερο τρόπο, οπότε είναι σημαντικό στη δική μου οικογένεια, στο δικό μου περιβάλλον, να νιώθω πως ο κόσμος είναι μαζί με την ομάδα και κατ’ επέκταση με εμένα.

Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν κυκλοφορώ καθόλου έξω και οι κοινωνικές μου εκδηλώσεις είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και τα ταξίδια με την ομάδα, δεν έχω και χρόνο άλλωστε για κάτι παραπάνω και επειδή δεν έχω social media, δεν έχω καταλάβει την παραμικρή αμφισβήτηση στο πρόσωπό μου. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, νομίζω υπήρχαν όταν ο κόουτς Ομπράντοβιτς είχε πάρει 5-6 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό. Εγώ τότε όταν ήμουν στο Μαρούσι και τους είχαμε κερδίσει, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο γήπεδο. Επίσης σε όλες τις ελληνικές ομάδες υπάρχει αυτό. Η γκρίνια είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr