Μπαρτζώκας: Η σχέση μου με τον Ολυμπιακό ξεπερνά το μπάσκετ - Real.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία και μίλησε για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, τη διαχείριση των συναισθημάτων του αλλά και το Final Four της Αθήνας.

Ο Έλληνας προπονητής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Na klupi» του «Arena Sport» και αναφέρθηκε στα συναισθήματα που έχει για τον Ολυμπιακό, στη σχέση των φιλάθλων της ομάδας με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα και εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια είναι πιο ήρεμος.

Για την σχέση του με τον Ολυμπιακό και το αν ξεπερνάει το μπάσκετ ο Μπαρτζώκας είπε: «Πράγματι. Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό ως πρώτος προπονητής. Είχα βρεθεί ξανά στον σύλλογο, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν ξεχωριστή. Ερχόμουν από τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τη Λάρισα, όμως ο Ολυμπιακός είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα, γιατί είμαι φίλαθλος της ομάδας από παιδί. Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ένα όνειρο ζωής. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες. Κατακτήσαμε την EuroLeague, χάσαμε το πρωτάθλημα, και μετά από δυόμισι χρόνια αποχώρησα. Η δεύτερη θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν διαφορετική. Ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά τα συναισθήματα της πρώτης φοράς παραμένουν αξέχαστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ».