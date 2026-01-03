Μπαρτζώκας: Ημασταν καλύτεροι, παίξαμε όπως θέλαμε και νικήσαμε - Real.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο T-Center, ανέλυσε την πρώτη μάχη «αιωνίων» στην Ευρώπη της σεζόν, είπε πως «ήμασταν καλύτεροι» και εξήγησε πως «ο Ναν ήταν σαν να έπαιζε... μόνος του». Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε και για τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά, καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ήταν το πρώτο ματς της χρονιάς. Η Euroleague προγραμμάτισε τώρα το ματς γιατί είναι εξαιρετικός αγώνας. Είμαι χαρούμενος που νικήσαμε, αλλά είμαστε ακόμη στον πρώτο γύρο. Πήραμε απλά δύο βαθμούς. Μοιράσαμε την μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κακή εκτέλεση, έπρεπε να έχουμε υπομονή, αλλά αρχίσαμε να βιαζόμαστε, είχαμε λάθη και κακές επιλογές και ο Παναθηναϊκός στο transition ισοφάρισε. Ήμασταν καλύτεροι, παίξαμε όπως θέλαμε και νικήσαμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στους παίκτες μας».

Για το ότι όσοι ήρθαν από τον πάγκο ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, απάντησε: «Όπως είναι το μπάσκετ σήμερα πρέπει να έχει μία ομάδα rotation 8-10 παικτών στο ματς. Οι αλλαγές διαμορφώνονται και από άλλα δεδομένα, φάουλ, κούραση. Οι παίκτες με ποιότητα δεν διάβασαν καλά το ματς στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός χτύπησε στο transition, ο Ναν βρήκε ρυθμό. Αν σκοράρει ένας παίκτης τόσο πολύ, όταν στείλαμε δεύτερο παίκτη και πάσαρε πολύ καλά σε ελεύθερους συμπαίκτες, αυτοί ήταν κρύοι. Γιατί ο Ναν έπαιζε σε εισαγωγικά σαν… μόνος του. Έτσι, τα σουτ που έπρεπε να βάλουν, που ήταν ανοιχτά και καλές πάσες, ήταν δύσκολο να τα βάλουν. Στο τέλος χάσαμε βολές που έπρεπε να βάλουμε. Κάναμε δύο λάθη, που ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο όριο του φάουλ στον Ντόρσεϊ και στον Ουόκαπ. Δύο λάθη που δεν έπρεπε να κάνουμε. Το ότι νικήσαμε το ματς ήταν σημαντικό».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ είπε: «Δεν υπάρχει κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που ν’ αμφισβητεί την ποιότητά του. Υπάρχουν ματς που είναι καλός και άλλα που όχι τόσο. Στην αξιολόγηση είναι στους τρεις κορυφαίους στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο να παίξει κάποιος 90 καλά ματς. Αν βασίζεσαι στην ομάδα θα βρεθούν και άλλοι. Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ ήταν καλοί, όλοι προσέφεραν. Ο Εβάν έκανε αυτά που έπρεπε για να κερδίσει η ομάδα. Δεν με νοιάζουν τα νούμερα, μόνο να κερδίζει ο Ολυμπιακός».

Για τη συνεισφορά του προπονητή και τα challenge που έκανε: «Αν η συνεισφορά του προπονητή είναι τα challenges, τότε την πατήσαμε».