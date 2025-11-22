Μπαρτζώκας: Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός αλλά και πολύ υποστηρικτικός - Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος και στην πίεση που αντιμετωπίζει καθημερινά η ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κριτική μέσω των social media, που όπως τόνισε, «είναι μια λαίλαπα που δεν μπορείς να την ελέγξεις και επηρεάζει τους πάντες», υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που έχει στην ψυχολογία παικτών και τεχνικού τιμ.

Ο Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι η ομάδα καταφέρνει να παραμένει συγκεντρωμένη, να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αγώνα και να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των οπαδών της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι για εμάς, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκειά του, ειδικά όταν άρχισαν να σουτάρουν την μπάλα με αυτόν τον τρόπο στην πρώτη περίοδο, κατά κύριο λόγο λόγω της έλλειψης έντασης στην άμυνά μας. Βέβαια η συνέχεια στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν εντελώς διαφορετική. Το σκορ ήταν 37-20 σε εκείνο το διάστημα. Τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, ήμασταν αρκετά συμπαγείς ως το τέλος. Συγχαρητήρια στην Παρί, παρουσιάζουν μια πολύ καλή πρόταση για το μπάσκετ, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν. Φυσικά, συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον γιατί έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι».

Για το ότι ο Ολυμπιακός ήλεγξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο: «Πήγαμε βιαστικά, αποφασίσαμε να πάρουμε σουτ βιαστικά. Έχουμε πολλούς σκόρερ που νιώθουν καλά όταν βάζουν και όταν είναι μόνοι τους, έχουν τη συνήθεια να είναι επιθετικοί στο καλάθι. Δεν το λέω για κακό, έτσι είναι. Νομίζω ότι γενικά βιαστήκαμε, δεν ήμασταν τόσο υπομονετικοί, αλλά σουτάραμε και κάποια πολύ ανοιχτά σουτ που δεν τα βάλαμε και έκανε ένα comeback η Παρί και έφτασε στους δύο πόντους, αλλά αμέσως μετά είχαμε ένα ξέσπασμα εκεί. Ήταν πολύ σημαντικός ο Γουόκαπ που ξαναμπήκε και με τις άμυνές του με τον Γουόρντ και με τους συνεχόμενους πόντους. Δεν μπορούμε να παραπονούμαστε για νίκη στην EuroLeague, όλες οι ομάδες καταθέτουν μεγάλη ένταση, ενέργεια και προσπάθεια. Αυτά τα ματς είναι πραγματικά εξοντωτικά για τους παίκτες».

Για την πίεση που υπάρχει σε μία ομάδα που είναι μία νίκη μακριά από την κορυφή και για το αν νιώθει ανασφάλεια με το ρόστερ: «Κοιτάξτε, κάθε φορά που καλούμαι να απαντήσω σε αυτό ο κόσμος προσπαθεί να εκλάβει τα λόγια μου ο καθένας με τον τρόπο που θέλει. Εγώ θα πω ότι αυτός είναι ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η πίεση. Είναι και μια σειρά προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνοντας στο Final Four, παίρνοντας πάρα πολλούς τίτλους. Πάντα ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός. Από την άλλη είναι πάντα και πολύ υποστηρικτικός. Είχαμε ένα ακόμα sold-out σήμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ θερμή και όπου πάμε έχουμε την υποστήριξή του.

Υπάρχουν ματς που θα παίζουμε καλά και ματς που δεν θα παίζουμε. Ας πούμε με το Μιλάνο τέθηκε ολόκληρο θέμα για το ποιος πήρε το τελευταίο σουτ, ενώ η κριτική που έπρεπε να γίνει σε εμένα και όχι στην ομάδα, είναι ότι δεν παίξαμε καλά, ότι ήμασταν χάλια. Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι στο Μιλάνο και αυτή η κριτική είναι σεβαστή και έτσι πρέπει να είναι. Δεν παίξαμε καλά και είμαστε υπεύθυνοι όλοι και ο προπονητής πρώτος. Αλλά γενικά μετά γίνεται μια σπέκουλα “ποιος έπρεπε να πάρει το τελευταίο σουτ, γιατί παίζει αυτός έτσι, αυτά τα ζευγάρια στην 5άδα δεν ταιριάζουν”. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω καλά που είμαι, βρίσκομαι πολλά χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εγώ προσωπικά νιώθω καλά. Βεβαίως ανακουφιστήκαμε από αυτή τη νίκη σήμερα. Σκεφτείτε ότι η προηγούμενη ήττα προήλθε μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και σήμερα κερδίσαμε και πάλι και είμαστε μια νίκη μακριά από την κορυφή, αλλά υπάρχει μια γενικευμένη θεωρία ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κινήσεις. Εγώ έχω συνηθίσει, αλλά νομίζω ότι αυτός ο κύκλος επηρεάζει τους παίκτες περισσότερο».

Για τον γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός: «Εμείς θέλουμε να πάρουμε έναν καλό παίκτη. Αν είναι 35 ή 37 ή 28 ή 25 δεν είναι το θέμα. Ψάχνουμε ένα καλό παίκτη γιατί δεν υπάρχει η πολυτέλεια να βρεθεί, δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες. Έχουμε ένα βασικό κορμό στην ομάδα τα τελευταία χρόνια και έχουμε προσθέσει 1-2 ακόμα που πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλουμε είναι ο παίκτης που θα έρθει να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά».

Για την κριτική στα social media και τον Βεζένκοφ: «Ο Σάσα είναι επηρεασμένος και θέλει μία διαχείριση. Όταν έχεις σόσιαλ μίντια θα σου στείλουν 1000 μηνύματα και τα περισσότερα θα είναι αποθεωτικά, αλλά θα υπάρξουν κι αυτά που σε βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο. Παντού γίνεται. Είναι μία λαίλαπα που δεν μπορείς να την ελέγξεις, επηρεάζει τους πάντες. Πλέον η εξέλιξη ενός παίκτη αφορά και το πως διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να δουλεύει τα δυνατά κι αδύνατα σημεία στο παιχνίδι του, αλλά πρέπει να δουλεύει να διαχειρίζεται κι αυτά τα πράγματα».

Με πληροφορίες από filathlos.gr