Μπαρτζώκας: «Όταν συνειδητοποιήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε, κυριαρχήσαμε» - Τι είπε για τον Έβανς - Real.gr

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στο φινάλε και «καθάρισε» την Παρτιζάν, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής στην Ευρωλίγκα.

Μετά το τέλος του αγώνα και στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε την κυριαρχία της ομάδας του στο τέταρτο δεκάλεπτο και χαρακτήρισε τον Κίναν Έβανς ως τον παίκτη-κλειδί που θα κάνει την ομάδα ακόμη πιο ανταγωνιστική.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» επισήμανε ότι η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα στην άμυνα στο φινάλε ήταν καθοριστικά στοιχεία για την τελική νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και τους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη. Κάθε νίκη είναι σημαντική, αλλά αυτή κυρίως γιατί δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν βιαστικοί και δεν εκτελέσαμε καλά στην επίθεση. Στην άμυνα είχαμε ευκαιρίες να σταματήσουμε καταστάσεις αιφνιδιασμού και miss match και δεν το κάναμε.

Η Παρτιζάν έχει δύο τρόπος να επιτεθεί στο καλάθι, με τους χειριστές να πηγαίνουν προς το καλάθι και να σκοράρει με pull up, floater ή με δεύτερη επιλογή στην πρώτη αλλαγή να δώσει γρήγορα τη μπάλα, δεν ανταποκριθήκαμε, τους δώσαμε 28 πόντους από το ζωγραφιστό.

Όταν συνειδητοποιήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε, στο τέταρτο δεκάλεπτο, κυριαρχήσαμε και είχαμε επί μέρους σκορ 27-13. Σε αυτή την επιστροφή οι αμυντικοί μας, ο Γουόκαπ, ο Νιλικίνα, ο ΜακΚίσικ και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν λύσεις.

Περιμέναμε την αντίδραση της Παρτιζάν μετά από 4 ήττες. Έχουν σπουδαίο προπονητή και εξαιρετικούς παίκτες, αθλητικούς, με ικανότητα στο 1 εναντίον 1. Στο τέλος κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι. Προχωράμε για να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Για το καθαρό μυαλό στην άμυνα: «Το μπάσκετ είναι αλληλένδετο με το τι κάνεις μπροστά και πίσω στο παρκέ. Είναι πιο εύκολο να σκοράρεις όταν παίζεις καλά άμυνα, όλοι είναι πιο απελευθερωμένοι. Όταν δέχεσαι καλάθι το στρες μεγαλώνει. Όταν παίζεις καλά στην άμυνα και όχι με εξάρσεις, τότε το παιχνίδι είναι καλύτερο».

Για τα φάουλ: «Το θέμα είναι ότι είχαμε 4 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο και κάναμε 2 στο δεύτερο. Είχαμε πολλές φορές τη δυνατότητα να σταματήσουμε τρανζίσιον και λέι απ. Το να κάνεις φάουλ δεν σημαίνει ότι γλιτώνεις ένα καλάθι, αλλά δημιουργείς μια συνθήκη physicality. Όταν δεν το κάνεις αυτό αφήνεις τον αντίπαλο στο ρυθμό. Θα συνεχιστεί η διαδικασία να πείσουμε τους παίκτες να το κάνουν».

Για τον Φουρνιέ: «Το θέμα είναι ότι δεν έκανε καθόλου προπόνηση, μόνο shootaround. Είχε υψηλό πυρετό. Αποφασίσαμε να είναι στην 12άδα, αλλά ήταν ανέτοιμος. Προσπάθησα να πάω πιο συντηρητικά και με λιγότερο ρίσκο το παιχνίδι».

Για τον χαρακτήρα που χτίζει ο Ολυμπιακός: «Είναι πολύ σημαντικό. Όταν περάσει ο πρώτος γύρος που θα μπορείς να κάνεις μια πιο αναλυτική προσέγγιση μετράει ο αριθμός των νικών. Μετά τα μαθηματικά είναι πιο αναλυτικά. Ακόμα και όλους να κερδίσεις μετά δεν σου φτάνουν. Μέχρι να αποκτήσουμε καλύτερες συνεργασίες και λιγότερα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα θα πρέπει να πάρουμε νίκες. Και το έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να μαζέψουμε νίκες ώστε όταν θα είμαστε όλοι η ομάδα να μπει στην τελική ευθεία όπως πρέπει να είναι. Το θεωρώ σημαντικό όταν κερδίζεις το ματς με 10 πόντους».

Για τα επιθετικά ριμπάουντ: «Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς να πηγαίνουμε 2 με 3 παίκτες στο επιθετικό ριμπάουντ. Έχουμε καλή απάντηση σε αυτό. Ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ έχουν καλή εικόνα στο ριμπάουντ. Είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Για την άσχημη πλευρά, η καλή άμυνα δεν είναι το άσχημο κομμάτι. Η κακή εκτέλεση στην επίθεση είναι το άσχημο κομμάτι πολλές φορές. Το να επιτεθούμε σε λάθος σημεία ήταν αυτό το άσχημο κομμάτι. Το να είμαστε συμπαγείς αμυντικά δεν είναι άσχημο κομμάτι. Το άσχημο είναι η εκτέλεση και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει τέτοιο αριθμό ασίστ σε σχέση με τα λάθη».

Για τον Γουόκαπ: «Όχι δεν του λέω τίποτα, γιατί είναι ο μόνος παίκτης που κάθε φορά κάνει αυτό που πρέπει. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να μην σουτάρει καθόλου, αλλά να κάνει τα σωστά πράγματα. Σήμερα ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά είχε 4 λάθη. Παρασύρθηκε από τον ρυθμό. Ο Γουόκαπ δεν χρειάζεται πολλά πολλά, καταλαβαίνει τον ρυθμό».

Για τον Έβανς: «Στην περίπτωση του Κίναν πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Θα πάρει λίγο χρόνο με την Καρδίτσα, λίγα λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω, έχει ταλέντο και μεγάλη αντίληψη. Πρέπει να πάρει παιχνίδια. Δεν είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να πιέσουμε έναν παίκτη. Είναι ένας παίκτης που αν με ρωτάτε αν είναι αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, θα σας πω 100%. Στην Ευρωλίγκα ενεργοί παίκτες από το ΝΒΑ δείχνουν έλλειμμα ενέργειας γιατί το physicality δεν είναι ίδιο».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr