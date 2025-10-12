Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό αλλά χάσαμε πολλά... πέναλτι» - Real.gr

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, με 90-86, επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε: «Προφανώς παίξαμε καλύτερα γιατί φαίνεται και από τους αριθμούς. Γενικά όμως δημιουργήσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, στα οποία αδικαιολόγητα είχαμε στρες και δεν σκοράραμε. Μιλάμε για ‘πέναλντι’, σουτ μετά από κυκλοφορία της μπάλας και έξτρα πάσα. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα προλάβουν ένα ή δύ ματς αυτή την εβδομάδα, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές την Τρίτη (14/10) και αγωνίζεται στο Βελιγράδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Πέμπτη (16/10).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, είπε ακόμη:

«Γενικά ήμασταν πιεσμένοι, πάντα ο γηπεδούχος έχει την περισσότερη πίεση σε αυτά τα ματς και εμείς έχουμε πάρα πολλές απουσίες αυτήν την εποχή για να μανατζάρουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση μια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό πάντα είναι αυτό που μετράει».

Για την άμυνα του Ολυμπιακού, εξήγησε: «Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση μέσα και από αυτήν. Ήμασταν καλύτεροι αμυντικά για 10-15 λεπτά, αλλά όχι σταθερά. Όπως αναμένεται αυτήν την εποχή δεν έχουμε αμυντική σταθερότητα. Έχουμε νέους παίκτες οπότε υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των συνεργασιών του Παναθηναϊκού ή δεν ξέρουν κάποιοι παίκτες μας τι ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι πολύ ταλαντούχοι του Παναθηναϊκού. Το σημαντικό όμως σε κάθε περίπτωση είναι η νίκη επί του Παναθηναϊκού».

Για τη σημασία της νίκης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε: «Με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε δεχθεί 48 πόντους και είχαμε κάνει μόλις 7 φάουλ, το γεγονός ότι κερδίσαμε τελικά μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ήμασταν μόνο στην αντίδραση και ποτέ στη δράση. Ο δρόμος για τη βελτίωση είναι σημαντικός και φυσικά περιμένουμε τους παίκτες μας να γυρίσουν πίσω. Έχουμε απουσίες όπως του Φουρνιέ, του Γουόκαπ, του ΜακΚίσικ, του Έβανς που είναι κομβικές για εμάς».

Για τον τραυματισμό του Εβάν Φουρνιέ στην ποδοκνημική εξαιτίας του οποίου απουσίασε από το ντέρμπι «αιωνίων» είπε: «Δεν είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα, μέρα με τη μέρα πάει. Έχει κάνει ατομικές τις δύο τελευταίες προπονήσεις, έχει ενόχληση σε μία συγκεκριμένη κίνηση. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ και ο ΜακΚίσικ θα προλάβουν ένα ή δύο ματς αυτή την εβδομάδα».

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε:

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Ήταν το πρώτο παιχνίδι για μας στην ελληνική λίγκα που είχε μεγάλες απαιτήσεις λόγω του κύρους του παιχνιδιού και των ειδικών συνθηκών. Είναι πολύ δύσκολο -και για τις δύο ομάδες- να προετοιμάσεις αυτό το παιχνίδι (σ.σ. λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών της Euroleague). Επιπλέον η περιφέρειά μας είχε πολλές απουσίες, όπως και του Ναν για τον Παναθηναϊκό ήταν σημαντική. Ήμασταν κακοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ήμασταν πολύ βιαστικοί. Βιαζόμασταν να πάρουμε σουτ χωρίς καλή ισσοροπία, κάνοντας over dribbling, δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας (να χτυπήσουμε στη δεύτερη αμυντική συνεργασία), δεν καταφέραμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματα μάς, ο ΠΑΟ σκόραρε στον τρανζίσιον από την κακή μας εκτέλεση και τα λάθη. Η άμυνά μας δεν ήταν καλή, αλλά δεν κάναμε και φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε σαφής βελτίωση, κομβικοί παίκτες έπαιξαν το παιχνίδι όπως έπρεπε. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Σάσα, ο Γουόρντ και ο Νιλικίνα. Όλοι συνεισέφεραν τελικά για να πάρουμε το ματς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Αυτό το ματς δεν λέει τίποτα, είναι νωρίς στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι πιθανώς οι ομάδες θα κάνουν κι άλλες απώλειες μέσα στο πρωτάθλημα λόγω του προγράμματος της Ευρωλίγκας φέτος. Επισης, και πέρυσι που χάσαμε εδώ, πήραμε τελικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ήταν πιο πολύ το γόητρο ήταν σήμερα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας και θα ήθελα από την πλευρά μου να κάνω ένα κάλεσμα, επειδή η ομάδα έχει παίξει Παρασκευή, Κυριακή, δύο ματς απαιτήσεων και αυτό που ακολουθεί την Τρίτη είναι επίσης πολύ υψηλών απαιτήσεων, δεδομένου ότι κι η κούραση και η έλλειψη ενέργειας είναι συσσωρευτική, θα ήθελαν να δώσουν το παρών, να μας βοηθήσουν, να μας σπρώξουνε, γιατί το πρόγραμμα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες. Ελπίζω να έχουμε διαθέσιμους και έναν ή δύο παίκτες ακόμα».

Σε ερώτηση για το αν φεύγει νωρίς ένα παιχνίδι που πάντα προβληματίζει: «Προσωπικά, δεν θα ήθελα να παίξουμε αυτό το ματς αυτή την εποχη, για πάρα πολλούς λόγους ακόμα και για το παιχνίδι της Τρίτης. Γιατί μετά από παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αδειάζεις ενεργειακά. Η σημαντικότητά του είναι γνωστή, φυσικά δεν κρίνει τίτλο, αλλά το γόητρο στα ντέρμπι είναι δεδομένο. Πιο πολύ ανακούφιση νιώθω, παρά ευχαρίστηση και χαρά, γιατί ξαναπαίζουμε την Τρίτη».

Στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου, ο sports director της ομάδας, Χρήστος Μπαφές, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση στον ΕΣΑΚΕ να γίνουν τα ντέρμπι πιο αργά στη σεζόν, αλλά δεν έγινε δεκτή.