Μπαρτζώκας: «Πήραμε αυτό που αξίζαμε και θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα» - Real.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 79-68 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, παραδεχόμενος πως η ομάδα του δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» συνεχάρη τους «πράσινους» για την κατάκτηση του τίτλου και τόνισε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

«Πήραμε αυτό που αξίζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εικόνα της ομάδας του δεν ήταν αντάξια των απαιτήσεων ενός τέτοιου τελικού. Μάλιστα, σημείωσε πως αμφιβάλλει αν μπορεί να υπάρξει χειρότερη εμφάνιση από τη συγκεκριμένη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επαναπροσεγγίσει ορισμένα πράγματα, ώστε να παρουσιαστεί καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.

Όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει. Η δική μας απόδοση ατομικά, ομαδικά, σε συνεργασίες, σε προσήλωση στο πλάνο του παιχνιδιού ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου. Συνέβησαν πάρα πολλά στην εβδομάδα: ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει, ήταν σαν ξένο σώμα, ο Μιλουτίνοφ έσπασε το δάχτυλό του, ο Τζόουνς είχε τενοντίτιδα, ο Βεζένκοφ χτύπησε μέσα στο ματς και γενικά δείξαμε να αμφιβάλλουμε πάρα πολύ και να είμαστε διστακτικοί.

Είχαμε άθλιο ποσοστό στα τρίποντα, με πολλά από αυτά ανοιχτά. Κάναμε πολλά λάθη, είχαμε πολλές κακές αποφάσεις στην άμυνα, ενώ είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε φάουλ. Η προσέγγισή μας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος. Πήραμε αυτό που αξίζαμε και θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα ώστε να εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι από αυτό που δείξαμε. Αν και αμφιβάλλω αν υπάρχει χειρότερο από αυτό».

πηγή: filathlos.gr