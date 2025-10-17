Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα» - Real.gr

Μετά τη μεγάλη ανατροπή και νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε απόλυτα προσγειωμένος στη συνέντευξη Τύπου.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, λέγοντας πως «η Μακάμπι άξιζε επίσης τη νίκη», ενώ στάθηκε στις απουσίες των βασικών αμυντικών που δυσκολεύουν την ομάδα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται σημαντική βελτίωση στην αμυντική του εικόνα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σεζόν. Δεν παρέλειψε, τέλος, να ευχαριστήσει τους όπαδους που ταξίδεψαν στο Βελιγράδι, αναγνωρίζοντας πως η ομάδα παίζει με περιορισμένο ροτέισιον και εμφανή κόπωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς μας που ήρθαν οδικώς από την Ελλάδα για να μας στηρίξουν. Τους δώσαμε χαρά γιατί στο τέλος πήραμε τη νίκη. Ήταν ένα τρελό παιχνίδι.

Η Μακάμπι άξιζε επίσης τη νίκη, όμως αν δεν κάνω λάθος πετύχαμε 30 πόντους στην τελευταία περίοδο και 16 από τις 26 ασίστ μας ήρθαν στο β΄ μέρος. Αν δεν κάνω λάθος, κλείσαμε το ματς με σερί 11-0. Χρειαζόμασταν 2-3 καλές φάσεις στην άμυνα, όπως στην τελευταία κατοχή απέναντι στον Γουόκερ και τις βρήκαμε.

Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη, γιατί στην EuroLeague κάθε παιχνίδι μετράει.

Χρειαζόμαστε να επιστρέψουν οι καλοί μας αμυντικοί, γιατί θέλουμε σημαντική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Όταν κερδίζεις, είσαι πάντα χαρούμενος.

Η Μακάμπι κέρδισε τη Χάποελ και ήρθε με παρόμοιο τρόπο, με τον ίδιο παίκτη (σσ. τον Τζεφ Ντάουτιν) να βάζει 3-4 σουτ στη σειρά και να καθορίζει το αποτέλεσμα. Σήμερα φαινόταν ότι θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Βρήκε ρυθμό και ήταν καυτός. Κάποια από τα σουτ του ήταν εντελώς ελεύθερα, αλλά σε κάποια από αυτά ήταν εντελώς κλεισμένος. Όταν ένας παίκτης όπως αυτός ή ο Λόνι Γουόκερ βρίσκει ρυθμό από την αρχή, πρέπει να προσευχηθείς στον Θεό για να αστοχήσει.

Μας λείπουν οι αμυντικοί μας, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα. Στην επίθεση βλέπετε το ταλέντο που έχουμε, μπορούμε να βάλουμε 30 πόντους στην τελευταία περίοδ. Ελπίζω ότι θα βελτιωθούμε αμυντικά με τις επιστροφές των απόντων και τη δουλειά που θα κάνουμε στο παρκέ.

Για εμάς ήταν το τέταρτο σερί ματς με όχι και τόσο ευρύ ροτέσιον -συμπεριλαμβανομένου και του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό- και νομίζω ότι μας έλειψε η ενέργεια. Οι βασικοί μας παίκτες δεν είναι φρέσκοι. Πρέπει να ξεκουραστούμε μια μέρα και να επιστρέψουμε στη δουλειά».

Βεζένκοφ: «Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»

Ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στην κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού παρά τη επική ανατροπή επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, υπογραμμίζοντας πως για την ομάδα είναι καλύτερο να μάθει να βελτιώνεται με θετικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Παίξαμε άθλια, σκόραραν 94 πόντους. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς νικώντας. Βρήκαμε τις λύσεις, παίξαμε καλύτερη άμυνα. Καλύτερα να μάθεις κάτι όταν έχεις νικήσεις, παρά όταν έχεις χάσει».

Μιλουτίνοφ: «Ας είμαστε ειλικρινείς, κλέψαμε το ματς»