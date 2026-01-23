Μπαρτζώκας στους παίκτες: «Δεν υπάρχει δικαιολογία…» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία του στους παίκτες, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές, στάθηκε στο κακό δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα τους είπε:

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον εκνευρισμό που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποιες φορές όλα τα πράγματα πάνε καλά στο παιχνίδι, άλλες πάνε λάθος, αλλά πρέπει να μένουμε ενωμένοι, όπως κάναμε στο τέλος και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι.

Αυτή η νίκη πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μας. Πραγματικά πολύ σημαντική. Έπρεπε να παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά χάσαμε το μυαλό μας. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

Πηγή: filathlos.gr