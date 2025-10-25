Μπαρτζώκας: «Θα υπέγραφα έναν παίκτη που θα μας βοηθήσει, όχι κάποιον που θέλουν τα ΜΜΕ ή τα social media» - Real.gr

Μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο με 96-71 επί της Μπάγερν για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα επόμενα βήματα της ομάδας.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών τόνισε ότι η ομάδα είναι θετική για την απόκτηση παίκτη που πραγματικά μπορεί να προσφέρει βοήθεια στον αγωνιστικό χώρο και όχι για κάποιον που θέλουν τα Μέσα και τα social media.

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου:

«Ελέγξαμε τον αγώνα αμυντικά και επιθετικά όπως ακριβώς θέλαμε. Ειδικά στην άμυνα. Με την επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ στην Ευρωλίγκα είναι εύκολο για εμάς να διαχειριστούμε την κατάσταση. Είμαστε πολύ χαρούμενη για τη νίκη,κόντρα σε μια ομάδα που πραγματικά εκτιμάμε. Την σεβόμαστε και θέλω να πω πως όλο το event σε αυτό το εκπληκτικό γήπεδο είναι ένα μεγάλο σόου για την Ευρωλίγκα. Επίσης, είμαι ευγνόμων για τους φιλάθλους μας. Ήταν εκπληκτική η στήριξή τους. Θέλαμε να κερδίσουμε και για εκείνους.

Η αλήθεια είναι πως κοιτάμε μονίμως την αγορά γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Για παράδειγμα η Μπάγερν, πήρε τον Ντινγουίντι και ήδη έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Οι ομάδες έχουν μεγάλο βάθος στο ρόστερ τους καθώς είμαστε σε μία νέα εποχή της Euroleague. Παίζοντας 90 παιχνίδια τη σεζόν χρειάζεσαι πολλούς παίκτες. Για εμάς ήταν πρώτα απ’ όλα σημαντικό να δούμε τους παίκτες μας να παίζουν όλοι μαζί, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πολλές απουσίες.

Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, παρακολουθώντας τα παιχνίδια και τις προπονήσεις μας, όταν είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχαμε εκτός τον Παπανικολάου, όπως επίσης και τον Κίναν Έβανς. Αυτός σημαίνει πως δεν μπορούμε να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις για προσθήκες, αφού δεν έχουμε καθαρή εικόνα για το τι έχουμε ήδη.

Γνωρίζω πως η συζήτηση στη χώρα μας είναι πως πρέπει να έρθει ακόμη ένας σκόρερ. Οπότε έχουμε τον Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοβ και χρειαζόμαστε ακόμα έναν σκόρερ.

Εντάξει, είναι μία οπτική, όμως σκοράραμε 100 πόντους. Πιστεύω πως γνωρίζω τη δουλειά μου. Δεν είμαι αρνητικός να υπογράψουμε οποιονδήποτε παίκτη, όμως θα υπέγραφα έναν παίκτη που εγώ, το προπονητικό προσωπικό και ολόκληρη ομάδα, πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσει στα παιχνίδια που έρχονται. Όχι κάποιον που θέλουν τα Μέσα, ή τα social media».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr