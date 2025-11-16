Μπαρτζώκας: «Ζητάμε παίκτη επιπέδου play offs Euroleague, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή» - Real.gr

O Ολυμπιακός "χτίστηκε" και φέτος για να κατακτήσει τη Euroleague, και ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς (ρήξη αριστερού Αχιλλείου τένοντα), ενός παίκτη που περιμένει για περισσότερο από έναν χρόνο, τον έχει αφήσει «γυμνό» στην περιφέρεια.

Μετά την άνετη νίκη των Πειραιωτών επί του Προμηθέα στην Πάτρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα εξήγησε: «Ζητάμε παίκτη επιπέδου play offs Euroleague, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι κερδισμένο, ούτε καν στο πρωτάθλημα. Είμαι αντίθετος. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίξεις καλά, να παλέψεις. Κάναμε 22 λάθη, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ήρθε πολύς κόσμος να μας δει και αυτά τα λάθη πρέπει να μας απασχολήσουν. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναβάλουμε σε μια πιο σταθερή βάση.

Το γεγονός ότι έπρεπε να παίξει ελάχιστα ο Ουόκαπ, επειδή είχαμε τέσσερα ματς με δύο ταξίδια, είναι θέμα κόπωσης. Σωματικής και πνευματικής. Ο Σέιμπεν Λι έκανε καλή δουλειά, λείπουν Νιλικίνα και Έβανς, οπότε αυτό δημιουργεί κάποιες διαφορετικές καταστάσεις. Γενικά, το να παίξουμε πιο απλά… Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις παίζοντας απλά.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ψάχνουμε την αγορά, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ζητάς να πάρεις έναν απλό παίκτη, ζητάς έναν παίκτη για επίπεδο play offs Euroleague. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να έχει ταχύτητα, σκληράδα, πνευματική ικανότητα. Θέλουμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, δεν υπάρχουν 15 λύσεις. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, ανεξάρτητα από το που θα βρίσκεται».