Βαρύ πένθος για τον Ρονάλντο: Μηνύματα συμπαράστασης από συλλόγους και αθλητές για την απώλεια του νεογέννητου γιου του

Την παραμονή του πολυαναμενόμενου αγώνα με τη Λίβερπουλ για την Πρέμιερ Λιγκ (19/4), ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σε προτεραιότητα το ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος επιθετικός και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, ανακοίνωσαν το θάνατο του νεογέννητου αγοριού τους, κατά την πρόωρη γέννα των διδύμων. Αν και η γέννηση της κόρης τους, που έχει καλή υγεία, δίνει «λίγη ελπίδα και ευτυχία» και στους δύο γονείς, ο πόνος αυτής της απώλειας αποτελεί πραγματική τραγωδία για την οικογένεια του CR7.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez announce that their baby boy has died. RIP. pic.twitter.com/F8GmsJ8IHp — B/R Football (@brfootball) April 18, 2022

Στον απόηχο αυτής της ανακοίνωσης, πολλοί παίκτες ή σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον 37χρονο επιθετικό και τους οικείους του.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο νυν και ο πρώτος σύλλογός του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, δημοσίευσαν μηνύματα συμπαράστασης. Μήνυμα απέστειλε και η αιώνια αντίπαλος, Μάντσεστερ Σίτι.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. ?? — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

«Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Κριστιάνο», έγραψαν οι Κόκκινοι Διάβολοι. «Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου».

Your pain is our pain, @Cristiano ?? Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Από την πλευρά τους, τα «Λιοντάρια» της Λισσαβώνας ανέφεραν στην ανάρτησή τους: «Πολλή δύναμη, Κριστιάνο. Η οικογένεια της Σπόρτινγκ είναι μαζί σου».

Muita força, @Cristiano ?? A família Sportinguista está convosco ?? https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal ?? (@Sporting_CP) April 18, 2022

Συμπαράσταση προς την οικογένεια Ρονάλντο έχουν σπεύσει να εκφράσουν, επίσης, συμπαίκτες, πρώην συνεργάτες ή ακόμη και αντίπαλοί του. Ο σύντροφός του στη Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, έγραψε «οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και στην Χεορχίνα αδερφέ. Λυπάμαι».

Thoughts are with you and Georgina brother ♥? I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

Αρκετοί άλλοι παίκτες όπως ο Νταβίντ ντε Χέα, ο Φελίπε Μέλο ή ο Άλεξ Τέλες δημοσίευσαν καρδιές ως απάντηση στην ανάρτηση στο Instagram του ζεύγους Κριστιάνο Ρονάλντο-Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Ο πρώην Πορτογάλος συμπαίκτης του στη Γιουβέντους, Αλβάρο Μοράτα, ανέβασε ένα emoji με τα χέρια σταυρωμένα σε προσευχή.

Πέρα από τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, τα μηνύματα συμπαράστασης έχουν πολλαπλασιαστεί από αθλητές. Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταράρο, δημοσίευσε ένα emoji που κλαίει.

Παθιασμένος με το ΜΜΑ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε τον μεγάλο του φίλο Μπαντρ Χάρι να εκφράζει την ανησυχία του γι΄ αυτή τη δοκιμασία. Ο μαχητής μοιράστηκε τη συγκίνησή του, όπως και ο Ρώσος μαχητής Αρτέμ Λόμποφ, που πρόσθεσε τις προσευχές του.

Ο δις Ολυμπιονίκης στον στίβο, ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ Γιόχαν Μπλέικ έγραψε με τη σειρά του ένα σύντομο μήνυμα για τον διάσημο ποδοσφαιριστή: «Συγγνώμη φίλε μου».