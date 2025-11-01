Μπάσκετ - Α1 γυναικών: Πέρασε από το ΣΕΦ στην παράταση ο Παναθηναϊκός (88-97 τον Ολυμπιακό) - Real.gr

Τη νίκη με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.α.) πήρε ο Παναθηναϊκός επί του νταμπλούχου Ελλάδας 2025, Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική της Α1 γυναικών και παρέμεινε αήττητος. Η Φιτζέραλντ αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια για να οδηγηθεί σε έξτρα πεντάλεπτο το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, διάστημα στο οποίο τα τρίποντα από Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος επέτρεψαν στις «πράσινες» να ξεφύγουν με +8 (82-90) και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των φιλοξενούμενων.

Για τον Παναθηναϊκό η Φιτζέραλντ είχε 23 πόντους, η Γαλανόπουλος 16 και η Πρινς 15, ενώ για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ σημείωσε 22 πόντους, η Χριστινάκη 20 και η Ράμπερ 15.