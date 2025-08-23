Μπάσκετ - Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας - Real.gr

Μετά το αυριανό (24/8) φιλικό ματς με την Γαλλία θα ανακοινωθεί ένας ακόμα παίχτης που θα κοπεί από την αποστολή για το Ευρωμπάσκετ..

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας «κόπηκαν» από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει με 13 παίκτες την προετοιμασία του και μετά το αυριανό φιλικό (24/8, 20:00) με την Γαλλία στο ΟΑΚΑ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ».